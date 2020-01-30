Rusya'dan İdlib'e hava saldırısı: 10 kişi öldü, 37 kişi yaralandı

Rus savaş uçaklarının İdlib'in güneyindeki Eriha ilçesinde bir hastane ve fırını da hedef aldığı saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.

AA'da yer alan habere göre, Rus savaş uçakları gece geç saatlerde İdlib'in Eriha ilçesindeki çok sayıda noktaya saldırı düzenledi. Hedef alınan noktalar arasında bir hastane ve fırın da yer aldı. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarının verdiği bilgilere dayandırılan habere göre, bombardımanlarda 4'ü hastane saldırısında, 10 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi de yaralandı. Eriha'daki saldırıda hastane kullanılamaz hale geldi.

Sivil Savunma ekipleri, yaralıları tedavi için çevredeki hastanelere sevk ederken, olay yerinde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediyor. Ölü sayısının artabileceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, iç savaşın başından bu yana yoğun hedef alınan bölgelerin başında geliyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib bölgesinde 9 Ocak'ta saat 14.00'ten itibaren ateşkes uygulamasının başladığını açıklamıştı. Ancak bölgeye saldırılar devam etmişti.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı ise İstanbul'da 8 Ocak'ta düzenlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin zirvesinde, Libya ve İdlib'de ateşkes ilan edilmesi kararı alındığını ve taraflara bu yönde çağrı yapıldığını, 12 Ocak'ta 00.01'den itibaren ateşkes uygulamasının başladığını açıklamıştı. (DIŞ HABERLER)

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