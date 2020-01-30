Marmara Bölgesi'nde kuvvetli sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde, Edirne ve Kırklareli dışında yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar 2 ila 4 derece azalacak.

Bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Edirne ve Kırklareli dışında bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi beklenirken yağışların sabah saatlerinde Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esecek bölgede yağışların yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

YURT GENELİNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

İç Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinde hava bugün parçalı ve çok bulutlu olacak.

Kırklareli, Edirne, Iğdır, Ağrı ve Van dışında tüm yurtta yağış öngörülüyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Batı Karadeniz, Antalya'nın doğu ilçeleri ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Elazığ, Bingöl, Muş ve Diyarbakır çevrelerinde görülecek yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Batı Karadeniz'de 2 ile 4 derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması öngörülüyor.

Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerine kadar Batı ve Orta Akdeniz'de güneyli yönlerden, yarın sabah saatlerinden itibaren Akdeniz ve İç Anadolu'nun Toroslar kesiminde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. (AA)