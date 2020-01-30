Bir kadın katledildi, 4 kadın saldırıya maruz kaldı

Kayseri Sarıoğlan’da bir mekan çıkışında üç kadın silahlı saldırıya uğradı. Kadınlardan Irma K. yaşamını yitirdi, iki kadın ise ağır yaralandı. Antep'te ise Yusuf M., boşanma aşamasında olduğu Sibel M.'yi öldürme girişiminde bulundu. Adana'da da bir kadın imam nikahlı kocası tarafından darbedildi.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde üç kadın, çalıştıkları mekan çıkışında araçlarına bindikleri sırada silahlı saldırıya uğradı. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından ağır yaralanan kadınlar, olay yerine gelen ambulansla Bünyan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı kadınlardan Irma K., hastanede yaşamını yitirdi. İki kadın ise ilk müdahalelerinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

ANTEP’TE BİR KADIN BOŞANMAK İSTEDİĞİ EŞİNİN SALDIRISINA UĞRADI

Antep’te Yunus M., dün boşanma aşamasında olduğu Sibel M.’yi ateşli silahla katletme girişiminde bulundu. Yunus M., Sibel M.’yi boşanma kararının ardından ailesinin evinde yerleşti. Fail olay yerinden kaçarken, Sibel M. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan Sibel M. kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Saldırının ardından fail Yunus M. gözaltına alındı. Fail, bugün adliyeye sevk edildi.

ADANA'DA BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI DARBEDEN ERKEK, EVİ ATEŞE VERDİ

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesinde Ü.K, imam nikahlı kocası A.Y tarafından darbedildi. Olay yerine polisler geldiği sırada ise, kadının evinden alevler yükseldi.

İtfaiye ekipleri alevlerin bitişikteki evlere sıçrama tehlikesine karşın, çevredekileri tahliye etti.

Bu arada, alevlerin yükseldiği ikinci kata çıkan ekipler, kilitli kapıyı kırıp içeri girdi. Ü.K'yi darbedip evini ateşe veren ve kendisini içeriye kilitleyen A.Y. baygın bir şekilde bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen A.Y sağlık kontrollerinin ardından, Bağlar Polis Merkezine götürüldü.

Yangın ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ESENYURT’TA 2 ÇOCUĞA İSE İSTİSMAR

İstanbul Esenyurt’ta R.R. ve E.E. isimli iki erkek, minibüse binen iki çocuğu tacize maruz bıraktı. Halk Eğitim Merkezi’ne gelen iki çocuğu takip eden failler, merkeze girerek tacizlerini sürdürdü. Kurumdaki özel güvenlik görevlilerinin ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen polisler iki kişiyi gözaltına aldı.

Çocuklar ise ifadeleri alınmak üzere Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. (HABER MERKEZİ)