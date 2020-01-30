30 Ocak 2020 00:53

Kediyi yerden yere vuran kişi serbest kaldı

Küçükçekmece'deki bir sitenin bahçesinde kediyi yere vuran ve tekmeleyen kişi serbest bırakıldı.

Fotoğraf: Eylem Nazlıer/EVRENSEL

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    Küçükçekmece'deki bir sitenin bahçesinde kucağına aldığı kediyi sevdikten sonra yere vuran ve tekmeleyen kişi serbest bırakıldı.

    Olay, pazartesi günü Küçükçekmece'de bulunan bir sitenin bahçesinde yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Ufuk B.(32) kediyi kucağına alıp bir süre seviyor, ardından kediyi yere vuruyor ve tekmeliyor. Görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından çalışma başlatan Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ufuk B.'yi dün akşam saatlerinde evinde yakalayarak gözaltına aldı. 

    Gözaltına alınan Ufuk B.'nin uyuşturucu madde kullanma, hırsızlık ve trafikte güvenliği tehlikeye düşürme suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. 

    SERBEST BIRAKILDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından "Mala zarar verme" suçundan Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen Ufuk B., savcılık ifadesinin ardından idari para cezasıyla serbest kaldı. (İstanbul/DHA)

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