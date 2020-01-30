Kediyi yerden yere vuran kişi serbest kaldı

Yazar Fatin Hazinedar: Masamın üstü bir harfiyat alanı gibiydi

Fatin Hazinedar, C. Hakkı Zariç'e "Balkon'dan Düşen L" kitabını anlattı: "Harfler hayatımızın her anında kan gruplarından tutun da vitamin adlarına ya da sorunun cevap şıklarına kadar hep varlar."