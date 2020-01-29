Sağlık Bakanı: Aksaray, İzmir ve İstanbul'daki vakalarda koronovirüse rastlanmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aksaray, İzmir ve İstanbul'daki şüpheli vakalarda koronavirüsüne rastlanılmadığını bildirdi.

Bakan Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan depremde yaralanan vatandaşları Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde ziyaret etti.

Koca, ziyaretin ardından koronavirüsü şüphesiyle hastanelere başvuranlarla ilgili bilgi verdi. Koca, şunları söyledi:

"Dün için Aksaray'da virüs şüphesi vardı. Bununla ilgili çıkan sonuç negatifti ve 9 kişilik kafileden bir kişide hastalık belirtileri vardı. Sonuç negatif çıkınca 9 kişilik kafile taburcu edilerek Çin'e hareket etmiş oldu. Ayrıca, Türk vatandaşı iki kişi de yakın temastan, tercüman ve tur operatörü gibi, yine Aksaray'da hastaneden taburcu edilerek evlerine gitmiş oldu. Bugün de İzmir'de Çin'den gelen Türk vatandaşın ateş yakınmasıyla bizim eğitim araştırma hastanemize müracaat etmesiyle şüpheli bulundu. Devamında numuneler alınıp yapılan tetkikler sonrası H1N1 sonucu çıktı. Ayrıca İstanbul'da bir hastanemizde 17 yaşında bir hastanın ateş yakınmasıyla müracaat etmesi, devamında yapılan tetkiklerle yine bademcik iltihabı tanısıyla taburcu edilen, herhangi bir karantinaya alınma durumu olmayan, bir hastamız."

Bir basın mensubunun Çin'deki Türk vatandaşlarının tahliyesinin nasıl gerçekleşeceğini sorması üzerine Koca, şu bilgileri verdi:

"Çin'den Türkiye'ye gelmek isteyen vatandaşlarımızda herhangi hastalık bulgusunun olmadığını biliyoruz. Hastalık bulgusu olmayan vatandaşlarımızdan Türkiye'ye gelmek isteyenlerin de olduğunu biliyoruz. Bu anlamda yaklaşık 35 kişinin müracaatı olduğunu ve hazırlıklarımızı bu çerçevede yapıp ambulans uçağa dönüştürülen bir uçakla onları almayı planlıyoruz. Yine Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda enfeksiyon hastalıkları uzmanları ve sağlık ekibinden oluşan bir grup Çin'e giderek gerekli muayeneleri yaptıktan sonra yine Bilim Kurulunun önerisiyle alınacak tedbirlerle o vatandaşlarımızı Türkiye'ye getirmeyi düşünüyoruz. Türkiye'ye getirdikten sonra da yine muayeneleri yapılarak 14 günlük zaman diliminde karantinaya alınmasını Bilim Kurulu öneriyor. Bu anlamda herhangi bir hastanemize değil, Ankara'da taşınan bir hastanemize bu konuyla ilgili tedavileri sürdürmek üzere sadece bu hastalara özel bütün hazırlıklarımızı yaptık. Başka herhangi bir hastamızla da temasları olmayacak. Yurt dışından Türkiye'ye gelmek isteyen vatandaşımızı sahipsiz bırakmak istemiyoruz. Çin hükümetiyle görüşmeler yapılıyor, bir iki gün içerisinde bir bu konu bir netlik kazanır." (AA)

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koronavirüs şüphesi