Çin'deki Dünya Salon Atletizm Şampiyonası, koronavirüs nedeniyle ertelendi

Basmane’nin tarihi binaları yok olursa öyküler de yok olacak

Basmane’nin ‘arka mahalle’sinde gezdiğimiz Araştırmacı Yazar Orhan Beşikçi “Bu kentte yaşanmış öyküler çok, ancak sahip çıkmazsak, bu binalar yok olursa bu öyküler de yok olacak” diyor.