29 Ocak 2020 22:07

Birleşmiş Milletler’in hacklendiği ve bilgiyi çalışanlarından gizlediği ortaya çıktı

Birleşmiş Milletler’e ait sunucuların Temmuz 2019’da hacklendiği ve BM’nin bu bilgiyi çalışanlarından bile gizlediği ortaya çıktı.

Birleşmiş Milletler logosu | Görsel: Pixabay

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    Birleşmiş Milletler’e ait Cenevre’de bulunan 33 sunucunun, Viyana’da bulunan 4 sunucunun ve BM insan Hakları Komiserliğine ait 3 sunucunun 2019 Temmuz’unda hacklendiği ve BM’nin bu bilgiyi gizlediği The New Humanitarian’a (TNH) sızdırılan gizli bir belge ile ortaya çıktı.

    Hacklenen sunucular arasında İnsan Hakları Ofisi ve İnsan Kaynakları biriminin kullandığı sunucular da bulunuyor. Saldırganların ulaşabildiği veriler arasında çalışan kayıtları, sağlık sigortası verileri ve ticari sözleşmeler var.

    KİŞİSEL BİLGİLERE ULAŞILMIŞ OLABİLİR

    Saldırının Ağustos ayı sonunda fark edilmesinin ardından BM çalışanlarından şifrelerini değiştirmeleri istenmiş ancak kişisel bilgilerinin sızmış olabileceğinin bilgisi BM çalışanlarına dahi verilmemiş. Sadece Cenevre ve Viyana ofis şefleri ile dahili bilgi teknolojileri ekibi saldırıdan haberdar edilmiş.

    Pek çok ülkede çıkartılan veri koruma yasalarına rağmen, Birleşmiş Milletler’in her türden yasal işleme karşı dokunulmazlığı olduğundan saldırıyı ve sızan veriyi kimseye duyurma zorunluluğu bulunmuyor.

    Saldırıda hangi verilerin kopyalandığı belirsiz ancak kullanıcı hesapları ile antivirüs, yazdırma ve insan kaynakları için kullanılan sistemlere saldırganların erişebildiği belirtiliyor. (HABER MERKEZİ)

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