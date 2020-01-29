29 Ocak 2020 21:16
İran'da 4.8 büyüklüğünde deprem
İran Orumiyeh'te saat 21.07 sularında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Fotoğraf: Mapquest
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden edinilen bilgilere göre saat 21.07 sularında Iran Orumiyeh'te 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremin merkez üssünün Hakkari Şemdinli'ye 29.9 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 11.2 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi. (HABER MERKEZİ)
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