MEB'in ayrımcılık içeren kitabına Eğitim Sen’den suç duyurusu

Eğitim Sen, Milli Eğitim Bakanlığının ayrımcılık ve düşmanlık içeren görseller kullandığı kitap hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda kitapların toplatılması istendi.

Eğitim Sen tarafından suç duyurusu ile ilgili yapılan açıklamada “Psikososyal Destek Programı” ve “Beni Anlayın Özel Yetenekli Çocuğum Var” isimli kitaplardaki ayrımcılık ve düşmanlık içeren görseller nedeniyle bu görsellerde sorumluluğu olan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri genel müdürleri hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtilerek; “Suç duyurusu dilekçemizde ismi geçen genel müdürlerin 5237 sayılı Yasa’nın “İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetlerinin kullanılmasını engelleme” başlıklı 115. maddesinin 3. fıkrası, “Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi” başlıklı 112. maddesi, “Nefret ve ayrımcılık” başlıklı 122. maddesi ve görevi kötüye kullanma suçunu düzenleyen 257.maddesi uyarınca haklarında kamu davası açılarak cezalandırılmasını talep ettik. Aynı şekilde bu dilekçede atılı suçun etkilerinin ortadan kaldırılması ve toplumsal barış ile toplumsal duyarlılıkların gözetilmesi açısından suça konu görseller çıkarılıncaya kadar “Psikososyal Destek Programı kitabı” ve “Beni Anlayın Özel Yetenekli Çocuğum Var” isimli kitapların toplatılmasını ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün web sayfasında yayımdan kaldırılmasını istedik” denildi. (HABER MERKEZİ)

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