Ensar’a Kızılay üstünden milyon dolarlık bağış

Elazığ depreminin ilk gününde vatandaşlara “Para yardımı yapın” çağrısıyla tepki çeken Kızılay’ın, yurtlarında çocuklara cinsel istismar olaylarıyla gündeme gelen Ensar Vakfına 8 milyon dolar bağışta bulunduğu ortaya çıktı.

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre; Kızılay bu bağışı, Başkentgaz’ın kendisine yaptığı bağışı aktararak yaptı. Başkentgaz, paranın 7 milyon 925 bin dolarının Kızılay ile Ensar Vakfı arasındaki yurt protokolü çerçevesinde Ensar’a verilmesi şartıyla Kızılay’a bağışladı. Kızılay da bu parayı Ensar Vakfına bağışladı.

KIZILAY DOĞRULADI

Olayla ilgili Kızılay’ın Twitter hesabından yapılan açıklamada kurumun kamu bütçesinden pay almadığı ve çalışmalarını tamamen bağışlarla finanse ettiğine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: “Hayırsever vatandaşlar ve şirketler bazı bağışlarını kullanma şartı ile yapmaktadır. Kimi firmalar bağışlarıyla sadece tekerlekli sandalye alınmasını isterken, kimi firmalar su kuyuları açılmasını istemektedir. Söz konusu haberde adı geçen firma da Kızılay’a bağışta bulunmuş ve şart olarak da eğitim hizmetlerine destek vermek amacıyla öğrenci yurdu yapılmak üzere habere konu olan vakfa aktarılmasını istemiştir. Kızılay da bu şartı, bağışçının bu isteğini yerine getirmiştir.”

ŞARTLI BAĞIŞ, VERGİDE İNDİRİM

Başkentgaz’ın bağış şartını içeren belge şöyle:

Kurumunuz hesaplarına 27.12.2017 talihinde aktarılan 8.000.000 USD’lık bağış tutarının 75.000 USD’lık kısmının derneğiniz faaliyetlerinde, kalan 7.925.000 USD bakiye tutarın ise Derneğiniz ile Ensar Vakfı arasında yapılacak protokol kapsamında yurt inşaatında kullanılmasına muvafakat ettiğimizi, bu amaçla belirtilen tutarın Ensar Vakfı hesaplarına aktarılması ve yurt inşaatı sürecine ilişkin olarak derneğinizin hukuki, mali ve idari hiçbir sorumluluğunun olmayacağını kabul ve taahhüt ederiz.

Başkentgaz özelleştirilmiş ve Torunlar GYO’ya satılmıştı. Başkentgaz’ın bağışı doğrudan Ensar Vakfı yerine Kızılay aracılığıyla yapmasının, vergiden muaf tutulması amacıyla yapıldığı belirtildi. Kızılay’a yapılan nakdi bağışların tamamı gider gösterilerek vergiden düşülebiliyor. (HABER MERKEZİ)