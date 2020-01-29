İstismar sanığı aileyi tehdit etti: Bu işin sonu kötüye gidiyor
İzmir'de, cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki kız çocuğunun ailesi tehdit ediliyor: "Bu işin sonu belaya gidiyor. Anneyi ikna edin avukata vereceğimiz parayı anneye verelim şikayetini geri çeksin."
Fotoğraf: Nafaka Hakkı Kadın Platformu
İzmir Çiğli İzkent Mahallesinde 13 Aralık 2019’da 18 yaşındaki V.A’nın cinsel saldırısına uğrayan 14 yaşında bir kız çocuğunun annesi yaşadıkları baskıyı anlattı.
Saldırının ardından V.A’nın kızını tehdit ettiğini belirten anne A.K. “Kızıma bir hafta boyunca annene söylersen anneni öldürürüz demişler. Kızım bu yüzden yaşadıklarını bana anlatamamış. Daha sonra arkadaşları tarafından bu olay duyulup yayılmaya başlayınca bana anlatmak zorunda kaldı” diye konuştu. Öğrenir öğrenmez vücudundaki morlukları görüp hastaneye götürdüğünü ve darp raporu aldıklarını anlatan anne, saldırgan V.A. ve olay sırasında yanlarında bulunup yardım etmeyen U.Ç’den şikayetçi olduklarını dile getirdi.
Şikayet sonrası saldırgan tutuklanırken, diğer sanık tutuksuz olarak yargılanıyor. Saldırganın tutuklanmasından bir gün önce akrabalarının kızının arkadaşını arayıp “Bakın bu işin sonu belaya gidiyor, bu iş iki taraf için de iyi olmaz. Anneyi ikna edin avukata vereceğimiz parayı anneye verelim şikayetini geri çeksin” dediklerini dile getiren anne A.K. “Ben eşimden 6 yıl önce ayrıldım ve çocuklarıma tek başıma baktım. Bu suçu işleyenler cezasını çekmeden asla mücadelemden vazgeçmeyeceğim. Kızıma yaşatılanlar, psikolojik durumu hiçbir şeyle karşılanamaz” dedi.
OKULU BIRAKMAK ZORUNDA KALDI
Anne A.K, şikayetin ardından tutuklanan V.A’nın mahkemeye çıkarılırken 18-19 yaşlarında yaklaşık 50 kişiyle gelip gövde gösterisi yapılmaya çalışıldığını anlatarak kendilerinin polis tarafından arka kapıdan çıkarıldıklarını söyledi: “Arka kapılardan çıkarılması gereken, utanması gereken biz değiliz, onlar. Bizi bu şekilde korkutmaya çalışıyorlar ama korkmuyorum. Kızımın her zaman arkasındayım.”
Olaydan sonra kızının psikolojisinin bozulduğunu ve okulu bırakmak zorunda kaldığını belirten anne A.K, kızının eğitim hayatına bir an önce dönmesini istediğini söyledi. Aynı şekilde olay sırasında yanında bulunan ve kızını kurtarmaya çalışan arkadaşı E.G.’nin de yaşanan olaylardan etkilenerek okulu bırakmak zorunda kaldığını söyledi.
21 Şubat 2020, saat:15.30’da Karşıyaka Adliyesinde görülecek dava için anne A.K’nİn bir de çağrısı var: “Tüm kadınları, anneleri yanımızda olmaya çağırıyorum. Ben bu mahkemede kadınlarla olmak istiyorum.” (EKMEK VE GÜL)
İzmir Çiğli'de ilkokulda istismar iddiası
Çocukları istismara uğrayan anne davadan vazgeçirilmeye zorlanıyor