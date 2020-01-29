Sinem KILIÇKAYA

İzmir

İzmir Çiğli İzkent Mahallesinde 13 Aralık 2019’da 18 yaşındaki V.A’nın cinsel saldırısına uğrayan 14 yaşında bir kız çocuğunun annesi yaşadıkları baskıyı anlattı.

Saldırının ardından V.A’nın kızını tehdit ettiğini belirten anne A.K. “Kızıma bir hafta boyunca annene söylersen anneni öldürürüz demişler. Kızım bu yüzden yaşadıklarını bana anlatamamış. Daha sonra arkadaşları tarafından bu olay duyulup yayılmaya başlayınca bana anlatmak zorunda kaldı” diye konuştu. Öğrenir öğrenmez vücudundaki morlukları görüp hastaneye götürdüğünü ve darp raporu aldıklarını anlatan anne, saldırgan V.A. ve olay sırasında yanlarında bulunup yardım etmeyen U.Ç’den şikayetçi olduklarını dile getirdi.

Şikayet sonrası saldırgan tutuklanırken, diğer sanık tutuksuz olarak yargılanıyor. Saldırganın tutuklanmasından bir gün önce akrabalarının kızının arkadaşını arayıp “Bakın bu işin sonu belaya gidiyor, bu iş iki taraf için de iyi olmaz. Anneyi ikna edin avukata vereceğimiz parayı anneye verelim şikayetini geri çeksin” dediklerini dile getiren anne A.K. “Ben eşimden 6 yıl önce ayrıldım ve çocuklarıma tek başıma baktım. Bu suçu işleyenler cezasını çekmeden asla mücadelemden vazgeçmeyeceğim. Kızıma yaşatılanlar, psikolojik durumu hiçbir şeyle karşılanamaz” dedi.

OKULU BIRAKMAK ZORUNDA KALDI

Anne A.K, şikayetin ardından tutuklanan V.A’nın mahkemeye çıkarılırken 18-19 yaşlarında yaklaşık 50 kişiyle gelip gövde gösterisi yapılmaya çalışıldığını anlatarak kendilerinin polis tarafından arka kapıdan çıkarıldıklarını söyledi: “Arka kapılardan çıkarılması gereken, utanması gereken biz değiliz, onlar. Bizi bu şekilde korkutmaya çalışıyorlar ama korkmuyorum. Kızımın her zaman arkasındayım.”

Olaydan sonra kızının psikolojisinin bozulduğunu ve okulu bırakmak zorunda kaldığını belirten anne A.K, kızının eğitim hayatına bir an önce dönmesini istediğini söyledi. Aynı şekilde olay sırasında yanında bulunan ve kızını kurtarmaya çalışan arkadaşı E.G.’nin de yaşanan olaylardan etkilenerek okulu bırakmak zorunda kaldığını söyledi.