Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koronavirüs şüphesi

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüse İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinde rastlandığı iddia edildi.

Evrensel'in edindiği bilgilere göre; 19 yaşında S.Y isimli bir kadın koronavirüs şüphesiyle Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Hastanın, koronavirüs şüphesiyle enfeksiyon hastalıkları servisine yatırıldığı iddia edildi.

ÖNCE ACİL SERVİSTE TEDAVİ EDİLDİ

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinde enfeksiyon bölümünde yatan hastanın önce acil serviste tedavi edildiği, buradaki muayenenin ardından enfeksiyon bölümüne yatırıldığı öğrenildi. Bu işlemlerden çok sonra sadece yeşil alanın kapatıldığı iddia edildi. Acil servisin diğer bölümleri ise çalışmaya devam ediyor.

İddiaları sormak üzere telefonla ulaştığımız hastane yönetimi konuyla ilgili bilgi veremeyeceklerini söyledi.

FATİH SULTAN MEHMET HASTANESİ BAKANIN AÇIKLADIĞI LİSTEDE YER ALMIYOR

Hastanın koronavirüs şüphesiyle getirilmesine rağmen hastaneye hangi gerekçelerle kabul edildiği bilinmiyor. Çünkü Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, koronavirüs için olası vaka durumunda İstanbul'da yönlendirilecek hastaneler listesinde değil. Koca'nın açıkladığı hastaneler SBÜ Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, SBÜ İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, SBÜ İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Koronavirüsü şüphesi taşıyan hastaların bu hastanelere yönlendirilmesi gerekiyor. Çünkü bu hastanelerde karantina bölgeleri oluşturuldu. Hastalık şüphesi taşıyan kişilerin Sağlık Bakanlığının açıkladığı hastanelerin dışında başka bir yerde tedavilerinin kabul edilmesi hastalığın yayılmasına neden olabilir. (İstanbul/EVRENSEL)

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