Koronavirüsle birlikte Asyalı mültecilere yönelik ırkçılığa yanıt: Ben virüs değilim

Fransa'da henüz 4 koronavirüs vakası görülmesine karşın, ülkede yaşayan Asyalı göçmenlere yönelik özellikle sosyal medyada ırkçı saldırılar daha da görünür oldu. Sosyal medya kullanıcıları, maruz bırakıldıklar ırkçılığı “Ben virüs değilim” (#JeNeSuisPasUnVirus) etiketiyle paylaşıyor.

Fransızların genelde bütün Asyalılar için "Çinli" ifadesini kullandığını belirten paylaşımlar, insanların ırkçı eğilimlerinin koronavirüs salgınıyla birlikte arttığını vurguluyor. Ancak ayrımcı tutumlar sosyal medya ile sınırlı değil.

Euronews’in Fransa basınından aktardığı haberlere göre, insanlar, toplu taşıma araçlarında Çinli olduğunu düşündükleri yolcuların yanına oturmak istemiyor. Ayrıca restoran ve süpermarket gibi mekanlarda Asyalı çalışanların kendilerine hizmet sunmasından kaçınıyor.

"ÇİNLİ OLMAMIZ VİRÜSÜ TAŞIDIĞIMIZ ANLAMINA GELMİYOR"

Fransa Genç Çinliler Derneği (AJCF) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ırkçı tavırlara tepki gösterirken “Çinli olmamız virüsü taşıdığımız anlamına gelmiyor. Biz virüs değiliz” ifadelerini kullanıyor.

Fransız medyasının kullandığı dilin ırkçılığı pekiştirdiğini savunan dernek, medyada yer alan “Çinli virüs” ifadesine de tepki gösterdi. (DIŞ HABERLER)