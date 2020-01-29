Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinden edinilen bilgilere göre saat 16.37 sularında Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremin Rodos Adası açıklarında ve yerin 35.2 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi. (HABER MERKEZİ)

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