9 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan 53 yaşındaki M.A'ya 62 yıl 6 ay hapis

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 22 Ekim 2019 tarihinde 9 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunan 53 yaşındaki M.A'ya 62 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Farklı tarihlerde tekrarlanan istismara dair yapılan ihbar sonucu suçüstü yakalan M.A. gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Suçunu itiraf eden ve yaşananları anlatmaması için çocuğu sürekli tehdit ettiği belirtilen M.A. hakkında, “Tehdit kullanarak çocuğa yönelik cinsel istismarda bulunmak” ve “Cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksul kılma” suçlamalarıyla dava açıldı. Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) ve Hakkari Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu üyelerinin de dahil olduğu davanın 2'nci duruşması dün Yüksekova Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Yapılan yargılama sonunda mahkeme M.A’nın isnat edilen tüm suçları işlediğine karar vererek sanığa “Cinsel istismar" suçundan 40 yıl, “Cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan ise 22 yıl 6 ay olmak üzere toplam 62 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

"BU SUÇLARDAN TÜM TOPLUM ZARAR GÖRÜYOR"

Verilen cezanın emsal niteliğinde olduğunu söyleyen davanın avukatı Harika Günay Karataş, “Bu tip suçlarda tüm toplumun suçtan zarar gördüğünün mahkeme eliyle kanıtlandı. Birçok meslektaşımızın bu davayı sahiplenmesiyle, hukuk mücadelesiyle bu ceza verildi” dedi. (MA)