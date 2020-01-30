30 Ocak 2020 04:26

İstanbul seçimi | AKP dokuz aydır kişisel verilere nasıl ulaştığını açıklamıyor

AKP, YSK'ye verdiği İstanbul seçimlerine itiraz dilekçesinde, gerekçe olarak ileri sürdüğü zihinsel engelli ve kısıtlı seçmene ilişkin verileri nereden aldığını açıklamadı.

Fotoğraf: DHA

  • ANASAYFA
  • POLİTİKA
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    AKP, 16 Nisan’da Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdiği İstanbul seçimlerine itiraz dilekçesinde, iptal gerekçesi olarak ileri sürdüğü 21 bin 782 zihinsel engelli ve 2 bin 308 kısıtlı seçmene ilişkin verilerin nasıl elde edildiğini açıklayamıyor.

    CHP söz konusu dilekçe ekinde sunulan delillerin hukuka aykırı bir şekilde elde edildiğini ve ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı işlem yapıldığını öne sürmüştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’in konuya ilişkin verdiği soru önergesine “Bakanlığımızca kişisel veri veya kişisel sağlık verisi olarak değerlendirilebilecek hiçbir veri siyasi partiler ile paylaşılmamıştır. Bakanlığımız tarafından herhangi bir siyasi partiye kişisel veri paylaşılmamıştır” ifadesini kullandı.

    Fotoğraf: Cemil Seval/DHA

    CHP’li Özgür Özel, Yüksek Seçim Kuruluna sunulan itiraz dilekçesinde özel nitelikli kişisel verilerin yer aldığını belirterek, “Sağlık Bakanlığının, kişisel sağlık verilerinin bir siyasi partinin erişimine açılmasına ilişkin idari soruşturma dahi açmaması endişe vericidir. Sağlık Bakanı, sorularımıza yanıt vermemiştir. Bu sağlık verilerinin AKP’ye nasıl verildiği konusunun açığa çıkarılması gerektiği ortadadır” değerlendirmesinde bulundu.

    BU KONU AÇIĞA ÇIKARILMAK ZORUNDA

    Koca’nın yanıtını değerlendiren Özel, “Devlet hastanesi raporlarını da içeren kişisel sağlık verilerinin toplanması, temin edilmesi ve dilekçeyi hazırlayan siyasi partiye verilmesi, anayasa ve kanuna açıkça aykırıdır. Bu konuya ilişkin verdiğimiz önergeye Sağlık Bakanı aslında bir yanıt göndermemiştir. Önergelerimizin yanıtsız kalması kadar içeriğiyle ilgisi olmayan yanıtlar verilmesi de ciddi bir sorun olup, Parlamentonun denetim yetkisini kısıtlayan bir sorundur. Kişisel sağlık verilerinin ele geçirildiği ve bir partiye iletildiği açıktır. Bunu bakanlık yapmadıysa kimin yaptığı, bu sağlık verilerinin AKP’ye nasıl verildiği konusunun açığa çıkarılması gerektiği ortadadır. Bu açığa çıkmazsa vatandaşlarımızın hiçbir kişisel verisi güvence altında değil demektir” ifadesini kullandı.

    AKP, 16 Nisan’da YSK’ye başvurarak İstanbul seçimlerine itiraz etmişti. İptal dilekçesinde, 21 bin 782 zihinsel engelli ve 2 bin 308 kısıtlı seçmene ilişkin veriler sunmuştu. Muhalefet partileri ise söz konusu dilekçe ekinde sunulan delillerin hukuka aykırı bir şekilde elde edildiğini ve ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı işlem yapıldığını öne sürmüştü. BBC Türkçe’ye konuşan AKP YSK Temsilcisi Recep Özel de, “Genel merkez temin etti, ben tam detayını bilmiyorum, biz de dilekçelerimize ekledik verdik. Ulaşmak o kadar zor bir şey değil” demişti. Dilekçede şöyle veriler vardı:

    • 2 bin 308 kısıtlı seçmen kaydı tespit edildi.
    • İstanbul’un 39 ilçesinde zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü toplam 21 bin 782 kişinin seçmen listelerinde yer aldığı ve sandıklarda oy kullandığı belirlendi.
    • Zihinsel engelli bu kişilerin tamamının tam teşekküllü devlet hastanelerinden raporlu oldukları ve seçme hakkı açısından engelli oldukları tespit edildi. (İstanbul/EVRENSEL)

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