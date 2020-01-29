HDP Milletvekili Toğrul: Depreme duyarlı kent politikalarını hayata geçirmeliyiz

HDP Antep Milletvekili Mahmut Toğrul, Elazığ’da yaşanan depremin ardından Antep ve çevresinde oluşabilecek bir depremde doğabilecek risklerin önlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması ile meclise soru ve araştırma önergesi verdi.

"KONUTLARIN BÜYÜK KISMI MÜHENDİSLİK HİZMETİ ALMAMIŞ"

Antep'in yaklaşık 40-45 km uzağından geçen, Çelikhan, Gölbaşı, Pazarcık, Türkoğlu ve Nurdağı’ndan geçen fay hattında oluşabilecek bir kırılmada çok ciddi anlamda etkileneceğinin ortada olduğunu belirten Toğrul, uzmanların, Elazığ Sivrice depreminin Antep'e yakın mesafede olan Pazarcık, Türkoğlu, Nurdağı arasındaki gerilmeyi artırmış olduğunu belirttiğini söyledi.

Antep'teki konut stokunun büyük kısmının mühendislik hizmeti almamış yapılardan oluştuğunu vurgulayan Toğrul, “Kentin yüzde 65’i çarpık, kontrolsüz ve projesiz binalardan oluştuğu için olası bir depremde kayıpların büyük olacağını söylemek mümkündür. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) hazırladığı Antep deprem senaryosuna göre; olması tahmin edilen depremin yaşanması halinde 1 milyon 863 bin insan olası depremden etkilenecek. 2291 kişinin hafif, 1036 kişinin ağır yaralı olarak kurtulacağı depremde 551 kişinin hayatını kaybedeceği öngörülüyor. Büyük riske rağmen AFAD 2 milyonun üzerindeki nüfus için 23’ü kent merkezinde olmak üzere toplamda 48 deprem toplanma alanı belirlenmiş” dedi.

"DEPREM TOPLANMA ALANI İMARA AÇILDI"

Antep Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 yılında 250 bin metrekarelik deprem toplanma alanı ve depremde sahra hastaneleri olarak planlanan bölgeyi imara açtığını belirten Toğrul, “Güvenli ve sağlıklı yerleşim alanlarının oluşturulması için depreme duyarlı ve bilimsel planlama ilkelerini esas alan kent politikalarını hayat geçirmek zorundayız. Antep'in güncel depremsellik durumunun ve deprem bölgeleri haritalarının acil bir şekilde güncellenmesi gerekiyor. Antep'te mevcut yapı stoklarının depreme ne kadar dayanıklı olup olmadığına dair bir envanter çalışmasının yapılması amacıyla bir araştırma komisyonu kurulması elzemdir” diyerek araştırma önergesi verdi.

Mahmut Toğrul, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından cevaplandırılması üzerine verdiği soru önergesinde şu soruları sordu:

Antep'te ne kadar bina var? Bu binaların ne kadarı depreme dayanıklıdır? En son Antep'te zemin etüt çalışması ne zaman yapıldı? Zemin etüt çalışmasına göre depreme dayanıklı ve dayanıksız bölgeler tespit edildi mi? Tespit edildi ise hangi bölgeler risklidir? Antep ilinde, kaç "acil toplanma alanı" bulunmaktadır? Bu "acil toplanma alanlarının" açık adresleri ve ilçelere göre dağılımı nedir? Antep ilinde olası bir deprem durumunda, "acil toplanma alanlarının" büyüklüğü nedir? İl ve ilçelere göre ayrı ayrı belirtilmek suretiyle her alan ortalama kaç metre karedir? Toplanma alanlarına her metrekareye kaç kişi düşmektedir? Antep ili ve ilçelerindeki tüm okul, hastane ve kamu binalarında depreme dayanıklılık testi yapılmış mıdır? Bu yapılardan kaçı risklidir? Riskli yapılar için bakanlığınız ne gibi tedbirler almıştır? Antep'in güncel depremsellik durumu ve deprem bölgeleri haritaları en son ne zaman güncellenmiştir? Mevcut yapı stokunun depreme ne kadar dayanıklı olup olmadığı tespit edilmiş midir? Deprem master planı bulunmayan Antep'te ne zaman deprem master planı hazırlamayı düşünüyorsunuz? 2015 yıllından beri Antep IMO tarafından üzerinde çalışma yürütülen ve ön protokolü hazır olan deprem master planın ihalesi ne zaman yapılacaktır? Deprem master planı olmayan kentte yetersiz olan deprem toplanma alanları Antep Büyükşehir Belediyesi eliyle neden satılmaktadır? Deprem toplanma alanlarının imara açılmasına dair imar değişikliğinin iptal için idare mahkemelerinin yürütmeyi durdurma kararları neden hiçe sayılarak 15 katlı binalar yapılmaya devam ediliyor? Antep’teki deprem toplanma alanlarından özelleştirilme ve ticarileştirmeye açılmış olan bölgeler nerelerdir? Bir deprem ülkesi olan Türkiye’de hangi gerekçe ile defalarca imar affı getirilip imar planı içinde yer almayan ve denetimi tam yapılmamış olan kaçak yapılara af tanınmıştır? İmar barışında Antep’te kaç yapı kayıt altına alınmıştır? Kayıt altına alınan yapıların depreme dayanaklı olup olmadığına dair bir tespit yapılmış mıdır? (Antep/EVRENSEL)

HDP ve CHP'nin deprem araştırma önergeleri AKP-MHP oylarıyla reddedildi

Elazığ'da 41 kişinin hayatını kaybettiği 6.8'lik depreme dair tüm gelişmeler

Cemevlerine sığınan depremzedeler: Yardım yağıyor ama faydalanamıyoruz

Deprem bölgesinde, yardımlar geciktikçe ayrımcılık duygusu artıyor

Deprem bölgesinde, yardımlar geciktikçe ayrımcılık duygusu artıyor