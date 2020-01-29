29 Ocak 2020 16:19

HDP Milletvekili Toğrul: Depreme duyarlı kent politikalarını hayata geçirmeliyiz

HDP Antep Milletvekili Mahmut Toğrul, Antep ve çevresinde oluşabilecek bir depremde doğabilecek risklerin önlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması ile Meclis'e soru ve araştırma önergesi verdi.

Fotoğraf: HDP Antep Milletvekili Mahmut Toğrul/Evrensel

  • ANASAYFA
  • BÖLGE
    • Paylaş

    HDP Antep Milletvekili Mahmut Toğrul, Elazığ’da yaşanan depremin ardından Antep ve çevresinde oluşabilecek bir depremde doğabilecek risklerin önlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması ile meclise soru ve araştırma önergesi verdi.

    "KONUTLARIN BÜYÜK KISMI MÜHENDİSLİK HİZMETİ ALMAMIŞ"

    Antep'in yaklaşık 40-45 km uzağından geçen, Çelikhan, Gölbaşı, Pazarcık, Türkoğlu ve Nurdağı’ndan geçen fay hattında oluşabilecek bir kırılmada çok ciddi anlamda etkileneceğinin ortada olduğunu belirten Toğrul, uzmanların, Elazığ Sivrice depreminin Antep'e yakın mesafede olan Pazarcık, Türkoğlu, Nurdağı arasındaki gerilmeyi artırmış olduğunu belirttiğini söyledi.

    Antep'teki konut stokunun büyük kısmının mühendislik hizmeti almamış yapılardan oluştuğunu vurgulayan Toğrul, “Kentin yüzde 65’i çarpık, kontrolsüz ve projesiz binalardan oluştuğu için olası bir depremde kayıpların büyük olacağını söylemek mümkündür. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) hazırladığı Antep deprem senaryosuna göre; olması tahmin edilen depremin yaşanması halinde 1 milyon 863 bin insan olası depremden etkilenecek. 2291 kişinin hafif, 1036 kişinin ağır yaralı olarak kurtulacağı depremde 551 kişinin hayatını kaybedeceği öngörülüyor. Büyük riske rağmen AFAD 2 milyonun üzerindeki nüfus için 23’ü kent merkezinde olmak üzere toplamda 48 deprem toplanma alanı belirlenmiş” dedi.

    "DEPREM TOPLANMA ALANI İMARA AÇILDI"

    Antep Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 yılında 250 bin metrekarelik deprem toplanma alanı ve depremde sahra hastaneleri olarak planlanan bölgeyi imara açtığını belirten Toğrul, “Güvenli ve sağlıklı yerleşim alanlarının oluşturulması için depreme duyarlı ve bilimsel planlama ilkelerini esas alan kent politikalarını hayat geçirmek zorundayız. Antep'in güncel depremsellik durumunun ve deprem bölgeleri haritalarının acil bir şekilde güncellenmesi gerekiyor. Antep'te mevcut yapı stoklarının depreme ne kadar dayanıklı olup olmadığına dair bir envanter çalışmasının yapılması amacıyla bir araştırma komisyonu kurulması elzemdir” diyerek araştırma önergesi verdi.

    Mahmut Toğrul, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından cevaplandırılması üzerine verdiği soru önergesinde şu soruları sordu:

    1. Antep'te ne kadar bina var? Bu binaların ne kadarı depreme dayanıklıdır? En son Antep'te zemin etüt çalışması ne zaman yapıldı? Zemin etüt çalışmasına göre depreme dayanıklı ve dayanıksız bölgeler tespit edildi mi? Tespit edildi ise hangi bölgeler risklidir?
    2. Antep ilinde, kaç "acil toplanma alanı" bulunmaktadır? Bu "acil toplanma alanlarının" açık adresleri ve ilçelere göre dağılımı nedir? Antep ilinde olası bir deprem durumunda, "acil toplanma alanlarının" büyüklüğü nedir? İl ve ilçelere göre ayrı ayrı belirtilmek suretiyle her alan ortalama kaç metre karedir? Toplanma alanlarına her metrekareye kaç kişi düşmektedir?
    3. Antep ili ve ilçelerindeki tüm okul, hastane ve kamu binalarında depreme dayanıklılık testi yapılmış mıdır? Bu yapılardan kaçı risklidir? Riskli yapılar için bakanlığınız ne gibi tedbirler almıştır?
    4. Antep'in güncel depremsellik durumu ve deprem bölgeleri haritaları en son ne zaman güncellenmiştir? Mevcut yapı stokunun depreme ne kadar dayanıklı olup olmadığı tespit edilmiş midir?
    5. Deprem master planı bulunmayan Antep'te ne zaman deprem master planı hazırlamayı düşünüyorsunuz? 2015 yıllından beri Antep IMO tarafından üzerinde çalışma yürütülen ve ön protokolü hazır olan deprem master planın ihalesi ne zaman yapılacaktır?
    6. Deprem master planı olmayan kentte yetersiz olan deprem toplanma alanları Antep Büyükşehir Belediyesi eliyle neden satılmaktadır?
    7. Deprem toplanma alanlarının imara açılmasına dair imar değişikliğinin iptal için idare mahkemelerinin yürütmeyi durdurma kararları neden hiçe sayılarak 15 katlı binalar yapılmaya devam ediliyor?
    8. Antep’teki deprem toplanma alanlarından özelleştirilme ve ticarileştirmeye açılmış olan bölgeler nerelerdir?
    9. Bir deprem ülkesi olan Türkiye’de hangi gerekçe ile defalarca imar affı getirilip imar planı içinde yer almayan ve denetimi tam yapılmamış olan kaçak yapılara af tanınmıştır?
    10. İmar barışında Antep’te kaç yapı kayıt altına alınmıştır? Kayıt altına alınan yapıların depreme dayanaklı olup olmadığına dair bir tespit yapılmış mıdır? (Antep/EVRENSEL)

    HDP ve CHP'nin deprem araştırma önergeleri AKP-MHP oylarıyla reddedildi

    HDP ve CHP'nin deprem araştırma önergeleri AKP-MHP oylarıyla reddedildi

    Elazığ'da 41 kişinin hayatını kaybettiği 6.8'lik depreme dair tüm gelişmeler

    Elazığ'da 41 kişinin hayatını kaybettiği 6.8'lik depreme dair tüm gelişmeler

    Cemevlerine sığınan depremzedeler: Yardım yağıyor ama faydalanamıyoruz

    Cemevlerine sığınan depremzedeler: Yardım yağıyor ama faydalanamıyoruz

    Deprem bölgesinde, yardımlar geciktikçe ayrımcılık duygusu artıyor

    Deprem bölgesinde, yardımlar geciktikçe ayrımcılık duygusu artıyor

    Deprem bölgesinde, yardımlar geciktikçe ayrımcılık duygusu artıyor

    Deprem bölgesinde, yardımlar geciktikçe ayrımcılık duygusu artıyor

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Şerif Mesutoğlu ile ilgili insan hakları örgütleri açıklama yaptı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    AKP-MHP ittifakı "bekçi ordusu" kurmak istiyor

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    "Yenikapı ruhu"nun dışı mayınlı alan

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Trump'ın Ortadoğu Barış Planı: Filistin için teslimiyet, Ortadoğu için savaş planı!

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Şüphe

     M. Sinan BİRDAL
    M. Sinan BİRDAL

    Rusya'nın Libya politikası

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    İnsanlık halleri
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAMBanggood indirim kuponu
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HDP'nin deprem vergilerinin araştırılması önerisi AKP-MHP oylarıyla reddedildi
    HDP'nin deprem vergilerinin araştırılması önerisi AKP-MHP oylarıyla reddedildi

    HDP’nin 67 milyarın üzerinde olduğu belirtilen deprem vergisinin nereye harcandığının araştırılması için verdiği önerge AKP-MHP oylarıyla reddedildi.

    Elazığ’da birçok işçi hasarlı binalarda çalışmak zorunda kalıyor
    Elazığ’da birçok işçi hasarlı binalarda çalışmak zorunda kalıyor

    Elazığ kent merkezinde bulunan Mustafapaşa Mahallesi’nde hasar alan birçok işyeri çalışmaya devam ediyor. Yufkacıda çalışan işçi kadınlar Evrensel’e konuştu.

    Elazığ'da çadırda kalan depremzedeler: Gidecek yerimiz yok, üşüyoruz, yardım ulaşsın
    Elazığ'da çadırda kalan depremzedeler: Gidecek yerimiz yok, üşüyoruz, yardım ulaşsın

    Muhabirlerimiz Elazığ'da çadırdaki depremzedelerle görüştü. Yurttaşlar, çadır dışında doğru düzgün yardım alamadıklarını söyledi. Diyaliz hastası bir kadın ise çadırda ısıtıcı olmadığı için üşüyor.

    Cemevlerine sığınan depremzedeler: Yardım yağıyor ama faydalanamıyoruz
    Cemevlerine sığınan depremzedeler: Yardım yağıyor ama faydalanamıyoruz

    Elazığ’da evleri hasar gördüğü için Cemevlerinde kalan yurttaşlar, Türkiye’nin her yerinden yardımların yağdığını ancak faydalanamadıklarını belirterek, bir an önce ihtiyaçların giderilmesini istedi.

    GÜNCELLENDİ
    Türk Metal ve MESS yüzde 17'lik zamda anlaştı: Zam, ücretlerdeki erimeyi karşılamadı
    Türk Metal ve MESS yüzde 17'lik zamda anlaştı: Zam, ücretlerdeki erimeyi karşılamadı

    Metal iş kolu toplu iş sözleşmesi görüşmesinde patron örgütü MESS ve Türk Metal sendikası anlaşmaya vardı. Türk Metal, işçiye sormadan attığı imzada yüzde 17'ye "evet" dedi.

    Emek Partisi: “Trump’ın planı barış değil, işgal ve savaş planıdır”
    Emek Partisi: “Trump’ın planı barış değil, işgal ve savaş planıdır”

    EMEP tarafından yapılan açıklamada, Trump’ın Netanyahu ile açıkladığı ve “Yüzyılın Planı” adını verdiği planın barış değil, işgal ve savaş planı olduğu vurgulandı.

    Halk deprem vergilerini sordu, Erdoğan "Hesap vermeye zamanımız yok" dedi
    Halk deprem vergilerini sordu, Erdoğan "Hesap vermeye zamanımız yok" dedi

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, deprem vergileri nerede diye soran muhalefete “Harcanması gereken yere harcadık. Bundan sonra da bu tür şeylerin hesabını vermeye zamanımız yok” dedi.

    Elazığ ve Malatya'da okullar 10 Şubat'ta, üniversiteler 17 Şubat'ta açılacak
    Elazığ ve Malatya'da okullar 10 Şubat'ta, üniversiteler 17 Şubat'ta açılacak

    Bakan Soylu, Elazığ'ın tamamında, Malatya'nın ise 4 ilçesinde okulların yarı yıl tatilinin uzatıldığını açıkladı.

    Yaşamak fanatik bir düşünce hali
    Yaşamak fanatik bir düşünce hali
    Dilge Güney'den çocuk kitabı: Mavi Yıldız
    Dilge Güney'den çocuk kitabı: Mavi Yıldız
    Özdemir Asaf kimdir? Eserleri neler?
    Özdemir Asaf kimdir? Eserleri neler?
    GÜNCELLENDİ
    Narmanlı Han’dan, akıl hastanesinde konsere: Murat Ertel
    Narmanlı Han’dan, akıl hastanesinde konsere: Murat Ertel
    Koronavirüs nedir? Nasıl önlem alınır?
    Koronavirüs nedir? Nasıl önlem alınır?
    Ömer Uluç için retrospektif bir yazı
    Ömer Uluç için retrospektif bir yazı
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Karşıyaka ve Alaşehir ‘kardeş şehir’ oldu
    Karşıyaka ve Alaşehir ‘kardeş şehir’ oldu

    Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Manisa’nın Alaşehir ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir’de gerçekleştirilen törende ‘Kardeş Şehir’ protokolünü imzaladılar.

    Basmane’nin tarihi binaları yok olursa öyküler de yok olacak 
    Basmane’nin tarihi binaları yok olursa öyküler de yok olacak 

    Basmane’nin ‘arka mahalle’sinde gezdiğimiz Araştırmacı Yazar Orhan Beşikçi “Bu kentte yaşanmış öyküler çok, ancak sahip çıkmazsak, bu binalar yok olursa bu öyküler de yok olacak” diyor.

    Okumak!
    Okumak!

    Gazeteci-Yazar Y. Bekir Yurdakul bugünden itibaren her çarşamba, "Küçük Şeyler" isimli köşesiyle Evrensel Ege Sayfaları'nda olacak.

    Denizli'de karayollarında çalışan taşeron işçiler ücretlerini aldı 
    Denizli'de karayollarında çalışan taşeron işçiler ücretlerini aldı 

    Denizli’de dün sabah iş bırakma eylemi yapan işçiler, ödenmeyen maaşlarının bir kısmını aldı.

    Aydın'da AKP'li Bozdoğan Belediyesinde işçi kıyımı: 71 işçi işten atıldı
    Aydın'da AKP'li Bozdoğan Belediyesinde işçi kıyımı: 71 işçi işten atıldı

    Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde AKP’li Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, “maliyet yüksekliği” ve “tasarruf" gerekçesiyle belediyede çalışan 71 işçiyi işten attı, işçiler belediye binası önünde eylem yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir'den Malatya ve Elazığ'a dayanışma eli uzatma çağrısı
    İzmir'den Malatya ve Elazığ'a dayanışma eli uzatma çağrısı

    İzmir'de Emek Gençliği ve HDP Elazığ'da yaşanan deprem sonrası mağdur olan depremzedeler için dayanışma çağrısı yaptı.