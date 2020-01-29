Kadın çalışana cinsel saldırıda bulunan restoran müdürü hakkında hapis istemi

Bebek'te bulunan Lucca adlı restoranda bir kadın çalışanın restoran müdürü Alper İ'den taciz iddiasıyla şikayetçi olması üzerine Alper İ. hakkında "Basit cinsel saldırı" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından 9 yıldan 22 buçuk yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

DHA'da yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Alper İ'nin 7 Ocak'ta alkol aldığı ve kadın çalışana karşı güç kullandığı, cinsel saldırıda bulunduğu kaydedildi. Alper İ'nin "Basit cinsel saldırı" suçundan 7 buçuk yıldan 15 yıla kadar, " Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan ise 1 buçuk yıldan, 7 buçuk yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

İddianamede ayrıca Alper İ'nin suçlamaları kabul etmediği ve kadın çalışanın iş disiplinine uymadığını iddia ettiği belirtildi. İddianame kabul edilirse Alper İ. İstanbul Asliye Ceza Mahkemelerinde yargılanacak. (HABER MERKEZİ)