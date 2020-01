Emek Partisi: “Trump’ın planı barış değil, işgal ve savaş planıdır”

ABD Başkanı Trump’ın açıkladığı İsrail-Filistin planına Emek Partisi (EMEP) tepki gösterdi.

“ABD elini Filistin’den çek Filistin Filistinlilerindir!” başlıklı açıklamada, “Planda Filistin’in kadim toprağının hacmi yüzde on beş seviyesine indiriliyor. Ürdün, Mısır gibi ülkelerle ve denizle sınırı kalmıyor. Güney Afrika’nın ırkçı rejiminin ülkenin asıl sahiplerine uyguladığı gibi, Filistinlilere kendi ülkelerinde tecrit edilmiş bölgeler bırakıyor. Sözde barış planı Kudüs’ü İsrail’in başkenti yaparken, Kudüs’ün doğu bölgesindeki bir mahalleyi de Filistin’e başkent olarak lütfediyor. Trump, Filistinlilere teslim olmaları ve ülkelerinden vazgeçmeleri karşılığında da elli milyar dolar sus payı vadediyor” denilen açıklamada, “Fakat bu haydutluk Trump daha konuşmasını bitirmeden karşılık buldu: Filistinliler ülkelerinin satılık olmadığını, davalarını satmayacaklarını açıkladılar” ifadeleri kullanıldı.

“ABD, DÜNYA BARIŞININ EN BÜYÜK DÜŞMANIDIR”

“Trump’ın planı barış değil, işgal ve savaş planıdır” denilen açıklamada, “Bir kez daha kanıtlanmıştır ki Trump ve ABD emperyalizmi dünya barışının en büyük düşmanıdır. Son on yılda Ortadoğu, Kuzey Afrika, Karadeniz, Latin Amerika ve Uzak Doğu’da yaptıkları, halkların başına nasıl çoraplar ördükleri açıktır. Birçok ülke tahrip ve işgal edilmiş, tehdit edilmeyen de kalmamıştır. ABD’nin Afganistan, Irak, Suriye gibi ülkelerde askerleri vardır. Askeri üslerle bulundukları ülkeleri ve komşularını tehdit etmeye her fırsatta devam etmektedir. Suriye’nin bir bölgesini işgal ederken “Petrolü aldık” diyerek amaçlarını saklamaya dahi gerek duymamışlardır. Çünkü ABD kendisine ait olmayan her şeyi almayı, el koymayı bir siyaset tarzı olarak benimsemiştir” denildi.

“İŞGAL SONA ERMEDEN BARIŞ İMKANSIZ”

Öte yandan Filistin sorununu yaratan en önemli etkenlerden birinin “siyonist işgal” olduğu vurgulanan açıklamada, “Bu işgal sona ermeden bölgede barış imkansızdır. İsrail 1967’de işgal ettiği Filistin topraklarından çekilmelidir. Filistin’den sürülmüş bütün Filistinliler istedikleri takdirde geri dönebilmelidir. İsrail elli yıllık işgalinin bedeli olarak Filistin halkına tazminat ödemelidir. Başkenti Kudüs olmak üzere 1967 işgali öncesi topraklarında Filistinliler kendi devletlerini kurabilmelidir” denildi.

Açıklama şöyle devam etti: “ABD Ortadoğu’da işgal ettiği ülkelerden bütün askerlerini geri çekmelidir. Suriye, Irak, Afganistan başta olmak üzere bölgedeki bütün ABD askeri üsleri boşaltılmalıdır. İsrail, Golan Tepeleri’nden çekilmelidir. ABD, bölgedeki ülkelerin iç işlerine karışmaktan vazgeçmelidir. Partimiz başta ABD emperyalistleri ve siyonistler olmak üzere bütün emperyalist güçlerin bölgeden çekilmesini savunmaktadır. Başta Filistin halkı olmak üzere bölgenin bütün mazlum halklarının bağımsızlık mücadelesini desteklemektedir. Emek Partisi, halkların emperyalizme karşı mücadelesi ile dayanışma içindedir. Filistin halkı sahte barış planlarını öncekiler gibi tarihin çöplüğüne gönderecektir. Yaşasın Filistin halkının özgürlük mücadelesi. Yaşasın Ortadoğu halklarının emperyalizme karşı mücadelesi. Kahrolsun ABD emperyalizmi ve siyonizm.” (HABER MERKEZİ)

