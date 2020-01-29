Yargı, ağaç katliamından ODTÜ Rektörü Verşan Kök'ü sorumlu tuttu

Ankara 11. İdare Mahkemesi, ODTÜ’nün içinden yol geçirilerek binlerce ağacın kesilmesinden Rektör Verşan Kök’ü sorumlu tuttu. YÖK'ün Kök hakkında işlem yapılamaz kararını iptal etti.

Ankara 11. İdare Mahkemesi, ODTÜ’nün içinden geçirilen yol ile yapılan ağaç kıyımından rektör Verşan Kök’ü sorumlu tuttu. Mahkeme, YÖK’ün ODTÜ Rektörü Verşan Kök hakkında işlem yapılmamasına ilişkin kararını iptal etti. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara’nın akciğeri sayılan ODTÜ’deki ağaçların kesilmesine ilişkin ODTÜ rektörü Verşan Kök hakkında soruşturma açılması için YÖK’e başvurmuştu. YÖK, ODTÜ Rektörü Verşan Kök hakkında işlem yapılmamasına karar verdi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, kararı yargıya taşıdı. Ankara 11. İdare Mahkemesi, Yüksek Öğretim Kurumunun görevini kötüye kullanan ODTÜ Rektörü Verşan Kök hakkında işlem yapılmamasına ilişkin kararını iptal etti.

"ODTÜ’DE BİNLERCE AĞACIN KATLEDİLMESİYLE ANKARA TAHRİP OLDU"

Mahkeme kararını değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, ODTÜ’de binlerce ağacın bir gecede katledildiğini söyleyerek “110 metrelik genişlikte yolun açıldığı ormanlık alanda ODTÜ o gece yüksek yoğunluklu bir savaş ortamını yaşadı. Yüzlerce iş makinesi, kamyonlar, çevik kuvvet eşliğinde ODTÜ’yü, ekolojik bütünlüğümüzü, kentimizi ve yaşamlarımızı tahrip etti”dedi.

"KAVAKLIK’IN DA HESABINI SORACAĞIZ"

Candan, Verşan Kök’ün ODTÜ’de yapılan bu tahribata göz yumduğunu ve görevini kötüye kullandığını ifade ederek, “YÖK, ODTÜ rektörü Verşan Kök hakkında işlem yapılmamasına karar verdi ama Ankara 11. İdare Mahkemesi, Yüksek Öğretim Kurumu’nun görevini kötüye kullanan ODTÜ Rektörü Verşan Kök hakkında işlem yapılmamasına ilişkin kararını iptal etti. ODTÜ’nün geleneğini ve yeşil aksını parçalayan KYK yurdu inşaatı için nöbette olan öğrencilere acımasızca yapılan polis müdahalesi de kavaklıkta yapılan ağaç katliamının da hesabını soracağız. Bu konuda da ODTÜ Rektörü Verşan Kök hakkında YÖK’e başvurmuştuk. YÖK, 3194 sayılı imar mevzuatına aykırı şekilde, alanda işlem tesis edilmesine, ruhsat olmadan şantiye binalarının yapılmasına onay veren Verşan Kök hakkında inceleme başlatmıştı. Şimdi bu tahribatı yaratanlardan hesap sormak ve ODTÜ’de iyileştirici uygulamalar yapmak zorunluluğumuzdur”diye konuştu.

"KÖK VE GÖKÇEK CEZALANDIRILANA KADAR SÜRECİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

"ODTÜ’ye telafisi mümkün olmayan zararlar vermeye devam edeceği hal ve tavırlarından belli olan Rektörün de acilen ODTÜ’den uzaklaştırılması ve yönetim yetkisinin yürütülmesinin durdurulması gerekmektedir” diyen Candan, “ODTÜ yolu ve kavaklık ağaçlandırılmalı, kamu zararı Melih Gökçek ve Verşan Kök’ten tazmin edilmeli. Kök ve Gökçek yargı önünde cezalandırılana kadar sürecin peşini bırakmayacağız"dedi.

Candan, mahkeme kararında imzalanan protokol kapsamında da yol genişliğinin 40 metre olarak belirlenmesi üzerine 100-120 metreye kadar çıkması iddialarının araştırılıp inceleme yapılmadığına değinildiğini bildirdi. (Ankara/EVRESEL)

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