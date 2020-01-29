Trump'ın yeni duvarı: Lopez Obredor'lu Meksika

David AGREN

The Guardian

Geçtiğimiz hafta bir grup Orta Amerikalı aile, Suchiate Nehri’nden Meksika’ya yürürken, kalabalığa göz yaşartıcı gaz fırlatan ve kalkanlarıyla yolu kapatan bir Ulusal Muhafız duvarı tarafından karşılandılar.

Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, sözü edilen olayla ilgili yöneltilen bir soruyu, “olay istisnai bir durum” olduğu gerekçesiyle ciddiye almadı. Obrador, ayrıca, bu gibi olayların “hükümetin tarzı olmadığını” söyledi.

Hemen ertesi gün, (Meksika) Ulusal Muhafızlar, Guatemala sınırı yakınındaki göçmenlere bir kez daha göz yaşartıcı gaz kullandılar. Haber görüntülerine, muhafızlar tarafından sarılan ve otobüslere bindirilen kadın ve çocukların ıstırap içinde inledikleri yansıdı.

MUHALEFETTEYKEN ELEŞTİRİYORDU

Genel olarak Amlo (Andrés Manuel López Obrador) olarak bahsedilen Başkan, bir zamanlar göçmenlere yönelik kötü davranışlardan yakınıyordu. Muhalefetteyken Meksika’nın ABD sınırına giden insanlara güvenli geçiş sağlamasını savunmuştu. Ancak, 13 aylık başkanlığı sonrası ve yaklaşan ABD gümrük vergileri tehdidi altında Amlo, yeni bir rol üstlenmiş: Göçmenlik infazcısı.

Başkan, mevcut eylemleriyle geçmiş retoriğini bağdaştırmanın mücadelesini veriyor. Her defasında iyi niyetlerini iletiyor ve insan haklarını hatırlatıyor. Hatta, göçmenlere uygun şekilde davranılmasını istemek adına kutsal kitaptan alıntılar yapıyor.

Fakat, Amlo sadık bir şekilde, Ulusal Muhafızları ve geçtiğimiz yıl görünürde organize suçlarla savaşmak için oluşturduğu askerileşmiş polis gücünü savunuyor. Bu gücün ilk konuşlanması, şiddet olaylarının ülkeyi enkaza çevirmeye devam ettiği bir sırada, göçmenlere karşı oldu.

Muhabirlere yaptığı açıklamada Amlo, “Göçmenler tarafından bir saldırganlık söz konusu olduğu için Ulusal Muhafızlar bir hayli direndi” dedi ve ekledi: “Kafile liderlerinin ve siyasal hasımlarımızın muhtemelen aradıkları şey olan şiddetle karşılık vermek tuzağına düşmediler"

Bakanlar da aynı cümleyi tekrarladılar. İçişleri Bakanı Olga Sánchez Cordero yaptığı açıklamada: "Hiçbir şekilde orada bir bastırma eylemi söz konusu değil” derken, Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ise “Bir trajediden kaçınıldı” sözleriyle durumu ifade etti.

Bu sırada, Ulusal Göç Enstitüsü, “tutuklandı” ibaresinin üstünü örterek, 800 göçmeni “kurtardığını” belirtti.

2018’de büyük bir oy farkıyla iktidara geldiğinde Amlo, hükümet baskısının acı tarihine bir son vereceğini vaat etmişti: Peş peşe gelen yönetimler altında, asker ve polisler sıklıkla protestocuları ve muhalifleri dağıtmak ve ortadan kaldırmak için kullanıldılar.

Nexos Dergisi Eeditörü Esteban Illades, "Meksika’nın yurttaşlarına karşı hareket eden uzun bir hükümet tarihi" olduğunu söylüyor. Orta Amerika’dan bir göçmen kafilesinin gelişi, Meksika siyasetinin aşırı ideolojik karışıklığını teşhir etti. Tıpkı bakanları gibi Amlo koalisyonunun üyeleri de başkanın izini takip etti ve göçmen kafilelerinin aleyhine döndü.

Bu arada, ağır müdahaleleri eleştirenler arasında, göçmenleri, onları kaçırmayı ve zorla alıkoymayı amaç edinen yağmacı çetelere karşı korumak konusundaki göç politikaları başarısız olmuş önceki yönetimlerden siyasetçiler de var.

Mexico City’de bir sosyolog olan Rodolfo Soriano-Nuñez, Amlo’nun rakiplerinin birçoğunun tepkisinin, “Onlar buraya gelen insanların acılarını silah haline getiriyor” şeklinde olduğunu söylüyor.

Tartışma, Donald Trump’ın cezalandırıcı göçmenlik politikalarının ve ABD’ye yönelen kitlesel insan hareketlerini durdurmada başarısız olan ülkelerin ekonomik olarak canını yakacağı tehditlerinin gölgesinde cereyan etti.

"RUHLARIMIZI SATTIK"

Mexico City’deki Carlos Bravo Regidor adındaki bir siyasi uzmana göre, "Trump’ın -Meksika’nın Trump’ın duvarı olmasını kabul ettiği- Meksika göçmenlik politikasını dayatmasına rağmen, Meksika hükümeti hâlâ başını dik tutmak zorunda ya da en azından tutabilecekmiş gibi davranmak zorunda"

Kendinden önce gelenler gibi Amlo da Meksika başkanlarının kendi göçmenlik politikalarını oluşturmak mücadelesi verdiklerini anladı.

Amlo'nun yönetimi öncelikle göçmenlere, onların Meksika’da bir yıl boyunca okumalarına ya da çalışmalarına imkan verecek insancıl vizeler vaat etti. Ancak, bu girişim, göçmenlerin vizeleri sadece ülkeyi geçmek için kullandıklarının görülmesinden sonra lağvedildi.

Anketler, kamuoyunun göçmenler konusunda hırçınlaştığını ve Amlo’ya sıkı bir önlem alması için sınırsız hareket özgürlüğü verdiğini gösteriyor. İnsan hakları çalışanları, yetkililerin geçen hafta göçmenleri topladığı zaman, görevlilerin çocukları ailelerinden iki güne kadar ayrı koyduklarına ilişkin birkaç olayı doğruladı.

CIDE Üniversitesi’nden Profesör Carlos Heredia, El Financiero gazetesine, "Yönetilemez bir senaryo ile karşı karşıyayız" diyor ve ekliyor: "Ruhlarımızı sattık ve duvar olduk"

(Çeviren: Mert DEMİR)

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