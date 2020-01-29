29 Ocak 2020 13:23

Trump'ın yeni duvarı: Lopez Obredor'lu Meksika

Bir zamanlar göçmenler için güvenli geçiş çağrısı yapan Meksika devlet başkanı yeni bir rol üstlendi. Müttefikleri de takip etti.

Meksika sınırındaki mülteciler

Fotoğraf: AA

  • ANASAYFA
  • DÜNYA
    • Paylaş

    David AGREN
    The Guardian

    Geçtiğimiz hafta bir grup Orta Amerikalı aile, Suchiate Nehri’nden Meksika’ya yürürken, kalabalığa göz yaşartıcı gaz fırlatan ve kalkanlarıyla yolu kapatan bir Ulusal Muhafız duvarı tarafından karşılandılar.

    Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, sözü edilen olayla ilgili yöneltilen bir soruyu, “olay istisnai bir durum” olduğu gerekçesiyle ciddiye almadı. Obrador, ayrıca, bu gibi olayların “hükümetin tarzı olmadığını” söyledi.

    Hemen ertesi gün, (Meksika) Ulusal Muhafızlar, Guatemala sınırı yakınındaki göçmenlere bir kez daha göz yaşartıcı gaz kullandılar. Haber görüntülerine, muhafızlar tarafından sarılan ve otobüslere bindirilen kadın ve çocukların ıstırap içinde inledikleri yansıdı.

    MUHALEFETTEYKEN ELEŞTİRİYORDU

    Genel olarak Amlo (Andrés Manuel López Obrador) olarak bahsedilen Başkan, bir zamanlar göçmenlere yönelik kötü davranışlardan yakınıyordu. Muhalefetteyken Meksika’nın ABD sınırına giden insanlara güvenli geçiş sağlamasını savunmuştu. Ancak, 13 aylık başkanlığı sonrası ve yaklaşan ABD gümrük vergileri tehdidi altında Amlo, yeni bir rol üstlenmiş: Göçmenlik infazcısı.

    Başkan, mevcut eylemleriyle geçmiş retoriğini bağdaştırmanın mücadelesini veriyor. Her defasında iyi niyetlerini iletiyor ve insan haklarını hatırlatıyor. Hatta, göçmenlere uygun şekilde davranılmasını istemek adına kutsal kitaptan alıntılar yapıyor.

    Fakat, Amlo sadık bir şekilde, Ulusal Muhafızları ve geçtiğimiz yıl görünürde organize suçlarla savaşmak için oluşturduğu askerileşmiş polis gücünü savunuyor. Bu gücün ilk konuşlanması, şiddet olaylarının ülkeyi enkaza çevirmeye devam ettiği bir sırada, göçmenlere karşı oldu.

    Muhabirlere yaptığı açıklamada Amlo, “Göçmenler tarafından bir saldırganlık söz konusu olduğu için Ulusal Muhafızlar bir hayli direndi” dedi ve ekledi: “Kafile liderlerinin ve siyasal hasımlarımızın muhtemelen aradıkları şey olan şiddetle karşılık vermek tuzağına düşmediler"

    Bakanlar da aynı cümleyi tekrarladılar. İçişleri Bakanı Olga Sánchez Cordero yaptığı açıklamada: "Hiçbir şekilde orada bir bastırma eylemi söz konusu değil” derken, Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ise “Bir trajediden kaçınıldı” sözleriyle durumu ifade etti.

    Bu sırada, Ulusal Göç Enstitüsü, “tutuklandı” ibaresinin üstünü örterek, 800 göçmeni “kurtardığını” belirtti.

    2018’de büyük bir oy farkıyla iktidara geldiğinde Amlo, hükümet baskısının acı tarihine bir son vereceğini vaat etmişti: Peş peşe gelen yönetimler altında, asker ve polisler sıklıkla protestocuları ve muhalifleri dağıtmak ve ortadan kaldırmak için kullanıldılar.

    Nexos Dergisi Eeditörü Esteban Illades, "Meksika’nın yurttaşlarına karşı hareket eden uzun bir hükümet tarihi" olduğunu söylüyor. Orta Amerika’dan bir göçmen kafilesinin gelişi, Meksika siyasetinin aşırı ideolojik karışıklığını teşhir etti. Tıpkı bakanları gibi Amlo koalisyonunun üyeleri de başkanın izini takip etti ve göçmen kafilelerinin aleyhine döndü.

    Bu arada, ağır müdahaleleri eleştirenler arasında, göçmenleri, onları kaçırmayı ve zorla alıkoymayı amaç edinen yağmacı çetelere karşı korumak konusundaki göç politikaları başarısız olmuş önceki yönetimlerden siyasetçiler de var.

    Mexico City’de bir sosyolog olan Rodolfo Soriano-Nuñez, Amlo’nun rakiplerinin birçoğunun tepkisinin, “Onlar buraya gelen insanların acılarını silah haline getiriyor” şeklinde olduğunu söylüyor.

    Tartışma, Donald Trump’ın cezalandırıcı göçmenlik politikalarının ve ABD’ye yönelen kitlesel insan hareketlerini durdurmada başarısız olan ülkelerin ekonomik olarak canını yakacağı tehditlerinin gölgesinde cereyan etti.

    "RUHLARIMIZI SATTIK"

    Mexico City’deki Carlos Bravo Regidor adındaki bir siyasi uzmana göre, "Trump’ın -Meksika’nın Trump’ın duvarı olmasını kabul ettiği- Meksika göçmenlik politikasını dayatmasına rağmen, Meksika hükümeti hâlâ başını dik tutmak zorunda ya da en azından tutabilecekmiş gibi davranmak zorunda"

    Kendinden önce gelenler gibi Amlo da Meksika başkanlarının kendi göçmenlik politikalarını oluşturmak mücadelesi verdiklerini anladı.

    Amlo'nun yönetimi öncelikle göçmenlere, onların Meksika’da bir yıl boyunca okumalarına ya da çalışmalarına imkan verecek insancıl vizeler vaat etti. Ancak, bu girişim, göçmenlerin vizeleri sadece ülkeyi geçmek için kullandıklarının görülmesinden sonra lağvedildi.

    Anketler, kamuoyunun göçmenler konusunda hırçınlaştığını ve Amlo’ya sıkı bir önlem alması için sınırsız hareket özgürlüğü verdiğini gösteriyor. İnsan hakları çalışanları, yetkililerin geçen hafta göçmenleri topladığı zaman, görevlilerin çocukları ailelerinden iki güne kadar ayrı koyduklarına ilişkin birkaç olayı doğruladı.

    CIDE Üniversitesi’nden Profesör Carlos Heredia, El Financiero gazetesine, "Yönetilemez bir senaryo ile karşı karşıyayız" diyor ve ekliyor: "Ruhlarımızı sattık ve duvar olduk"

    (Çeviren: Mert DEMİR)

    ABD'ye gitmek için yola çıkan binlerce mülteci Meksika sınırında

    ABD'ye gitmek için yola çıkan binlerce mülteci Meksika sınırında

    Meksika sınırında polis, mültecilerin geçişine izin vermiyor

    Meksika sınırında polis, mültecilerin geçişine izin vermiyor

    ABD’ye girmeye çalışan yüzlerce mülteci sınırda sıkışıp kaldı

    ABD’ye girmeye çalışan yüzlerce mülteci sınırda sıkışıp kaldı

    ABD, mültecileri nereye gittiklerini söylemeden uçakla Guatemala'ya gönderiyor

    ABD, mültecileri nereye gittiklerini söylemeden uçakla Guatemala'ya gönderiyor

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    MMK Metalurji işçileri: Düşük zamma imza atmayın
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    AKP-MHP ittifakı "bekçi ordusu" kurmak istiyor

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    "Yenikapı ruhu"nun dışı mayınlı alan

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Trump'ın Ortadoğu Barış Planı: Filistin için teslimiyet, Ortadoğu için savaş planı!

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Şüphe

     M. Sinan BİRDAL
    M. Sinan BİRDAL

    Rusya'nın Libya politikası

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    İnsanlık halleri
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAMBanggood indirim kuponu
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HDP'nin deprem vergilerinin araştırılması önerisi AKP-MHP oylarıyla reddedildi
    HDP'nin deprem vergilerinin araştırılması önerisi AKP-MHP oylarıyla reddedildi

    HDP’nin 67 milyarın üzerinde olduğu belirtilen deprem vergisinin nereye harcandığının araştırılması için verdiği önerge AKP-MHP oylarıyla reddedildi.

    Elazığ’da birçok işçi hasarlı binalarda çalışmak zorunda kalıyor
    Elazığ’da birçok işçi hasarlı binalarda çalışmak zorunda kalıyor

    Elazığ kent merkezinde bulunan Mustafapaşa Mahallesi’nde hasar alan birçok işyeri çalışmaya devam ediyor. Yufkacıda çalışan işçi kadınlar Evrensel’e konuştu.

    Elazığ'da çadırda kalan depremzedeler: Gidecek yerimiz yok, üşüyoruz, yardım ulaşsın
    Elazığ'da çadırda kalan depremzedeler: Gidecek yerimiz yok, üşüyoruz, yardım ulaşsın

    Muhabirlerimiz Elazığ'da çadırdaki depremzedelerle görüştü. Yurttaşlar, çadır dışında doğru düzgün yardım alamadıklarını söyledi. Diyaliz hastası bir kadın ise çadırda ısıtıcı olmadığı için üşüyor.

    Cemevlerine sığınan depremzedeler: Yardım yağıyor ama faydalanamıyoruz
    Cemevlerine sığınan depremzedeler: Yardım yağıyor ama faydalanamıyoruz

    Elazığ’da evleri hasar gördüğü için Cemevlerinde kalan yurttaşlar, Türkiye’nin her yerinden yardımların yağdığını ancak faydalanamadıklarını belirterek, bir an önce ihtiyaçların giderilmesini istedi.

    GÜNCELLENDİ
    Türk Metal ve MESS yüzde 17'lik zamda anlaştı: Zam, ücretlerdeki erimeyi karşılamadı
    Türk Metal ve MESS yüzde 17'lik zamda anlaştı: Zam, ücretlerdeki erimeyi karşılamadı

    Metal iş kolu toplu iş sözleşmesi görüşmesinde patron örgütü MESS ve Türk Metal sendikası anlaşmaya vardı. Türk Metal, işçiye sormadan attığı imzada yüzde 17'ye "evet" dedi.

    Emek Partisi: “Trump’ın planı barış değil, işgal ve savaş planıdır”
    Emek Partisi: “Trump’ın planı barış değil, işgal ve savaş planıdır”

    EMEP tarafından yapılan açıklamada, Trump’ın Netanyahu ile açıkladığı ve “Yüzyılın Planı” adını verdiği planın barış değil, işgal ve savaş planı olduğu vurgulandı.

    Halk deprem vergilerini sordu, Erdoğan "Hesap vermeye zamanımız yok" dedi
    Halk deprem vergilerini sordu, Erdoğan "Hesap vermeye zamanımız yok" dedi

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, deprem vergileri nerede diye soran muhalefete “Harcanması gereken yere harcadık. Bundan sonra da bu tür şeylerin hesabını vermeye zamanımız yok” dedi.

    Elazığ ve Malatya'da okullar 10 Şubat'ta, üniversiteler 17 Şubat'ta açılacak
    Elazığ ve Malatya'da okullar 10 Şubat'ta, üniversiteler 17 Şubat'ta açılacak

    Bakan Soylu, Elazığ'ın tamamında, Malatya'nın ise 4 ilçesinde okulların yarı yıl tatilinin uzatıldığını açıkladı.

    Yaşamak fanatik bir düşünce hali
    Yaşamak fanatik bir düşünce hali
    Dilge Güney'den çocuk kitabı: Mavi Yıldız
    Dilge Güney'den çocuk kitabı: Mavi Yıldız
    Özdemir Asaf kimdir? Eserleri neler?
    Özdemir Asaf kimdir? Eserleri neler?
    GÜNCELLENDİ
    Narmanlı Han’dan, akıl hastanesinde konsere: Murat Ertel
    Narmanlı Han’dan, akıl hastanesinde konsere: Murat Ertel
    Koronavirüs nedir? Nasıl önlem alınır?
    Koronavirüs nedir? Nasıl önlem alınır?
    Ömer Uluç için retrospektif bir yazı
    Ömer Uluç için retrospektif bir yazı
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Karşıyaka ve Alaşehir ‘kardeş şehir’ oldu
    Karşıyaka ve Alaşehir ‘kardeş şehir’ oldu

    Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Manisa’nın Alaşehir ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir’de gerçekleştirilen törende ‘Kardeş Şehir’ protokolünü imzaladılar.

    Basmane’nin tarihi binaları yok olursa öyküler de yok olacak 
    Basmane’nin tarihi binaları yok olursa öyküler de yok olacak 

    Basmane’nin ‘arka mahalle’sinde gezdiğimiz Araştırmacı Yazar Orhan Beşikçi “Bu kentte yaşanmış öyküler çok, ancak sahip çıkmazsak, bu binalar yok olursa bu öyküler de yok olacak” diyor.

    Okumak!
    Okumak!

    Gazeteci-Yazar Y. Bekir Yurdakul bugünden itibaren her çarşamba, "Küçük Şeyler" isimli köşesiyle Evrensel Ege Sayfaları'nda olacak.

    Denizli'de karayollarında çalışan taşeron işçiler ücretlerini aldı 
    Denizli'de karayollarında çalışan taşeron işçiler ücretlerini aldı 

    Denizli’de dün sabah iş bırakma eylemi yapan işçiler, ödenmeyen maaşlarının bir kısmını aldı.

    Aydın'da AKP'li Bozdoğan Belediyesinde işçi kıyımı: 71 işçi işten atıldı
    Aydın'da AKP'li Bozdoğan Belediyesinde işçi kıyımı: 71 işçi işten atıldı

    Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde AKP’li Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, “maliyet yüksekliği” ve “tasarruf" gerekçesiyle belediyede çalışan 71 işçiyi işten attı, işçiler belediye binası önünde eylem yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir'den Malatya ve Elazığ'a dayanışma eli uzatma çağrısı
    İzmir'den Malatya ve Elazığ'a dayanışma eli uzatma çağrısı

    İzmir'de Emek Gençliği ve HDP Elazığ'da yaşanan deprem sonrası mağdur olan depremzedeler için dayanışma çağrısı yaptı.