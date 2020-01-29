Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Manisa’nın Alaşehir ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir’de gerçekleştirilen törenle ‘Kardeş Şehir’ protokolüne imza attı. İki kent arasındaki dayanışma ve dostluk ilişkilerini güçlendirmeyi hedefleyen anlaşmayla; önümüzdeki süreçte kültür, sanat, sağlık, eğitim, çevre ve yenilenebilir enerji gibi çok yönlü alanlarda ortak çalışmalar yapılacak, belediyecilik hizmetlerine dair bilgi ve deneyimler paylaşılacak.

İMZALAR ALAŞEHİR’DE ATILDI

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve eşi Selen Öküzcüoğlu’nun ev sahipliğindeki törene eşi Öznur Tugay ile birlikte katılan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Size Karşıyakalıların ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in selamını getirdik. Düşünceleri açısından birçok ortak noktaya sahip başkanlar olarak, iki kent arasında dostluk köprüsü kurarak birlikte çalışmalar yapacağız. İzmir’de, Karşıyaka’da yaşayan birçok Alaşehirli var. Onların da bu birliktelikten büyük mutluluk duyacağına inanıyorum” dedi.

“KARŞIYAKA’YI ÖRNEK ALACAĞIZ”

Karşıyaka’nın kültürüyle, yaşam tarzıyla ve sosyal demokrat yapısıyla Türkiye’nin örneklerinden biri olduğunu söyleyen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da “Bugün Alaşehir bir kardeş belediye ediniyor. Bu sayede Karşıyaka ile sosyal ve kültürel alışverişimizi geliştireceğiz. Bize örnek olmanız bizim için çok önemli. Alaşehir’in tanıtımında da sizlerin büyük katkısı olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Kardeş Şehir sözleşmesine imza atan başkanlar, törenin ardından birbirlerine anı hediyeleri takdim etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’nun makamında gerçekleşen törene; Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Özlem Ceylan, Alaşehir Belediye Başkan Yardımcısı Halis Özcan ve her iki belediyenin meclis üyeleri de katıldı. (İzmir/EVRENSEL)