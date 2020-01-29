29 Ocak 2020 11:22

İstanbul Havalimanında koronavirüs tedbiri: Termal kamera sayısı ikiye çıkarıldı

İstanbul Havalimanında Çin'den gelen yolcuları tarayan termal kamera sayısı ikiye çıkarıldı. Eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan Türkiyeli bir genç Çin'de yaşadıklarını anlattı.

İstanbul Havalimanında koronavirüs taraması yapan personel

Fotoğraf: DHA

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    İstanbul Havalimanında koronavirüs nedeniyle geçen hafta kurulumu yapılan ve Çin'den gelen yolcuları tarayan termal kamera sayısı ikiye çıkarıldı. Bugün Çin'den gelen 4 uçağın yolcuları iki ayrı noktada kurulan iki ayrı termal kamera ile izlendi. Ayrıca Çin uçuşlarında görevli Türk Hava Yollarının (THY) uçuş ekipleri de koruyucu maske takmaya başladı.

    Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede yayılan koronavirüse karşı İstanbul Havalimanında Çin'den gelen yolculara yönelik geçen cuma günü başlatılan termal kameralı önlemler devam ediyor. Termal kamera sayısı ikiye çıkarılırken, kontrollerde Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne bağlı görevlilerin sayısı da artırıldı. Çin'den sabah saatlerinde gelen 4 uçağın yolcuları termal kameralarla kontrol edildi.

    Ayrıca THY'nin Çin uçuşlarında görevli kabin ve kokpit ekiplerinin de isteğe bağlı olarak koronavirüse karşı önlem olarak koruyucu maske taktıkları görüldü.

    EĞİTİMİNİ YARIDA BIRAKIP TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

    Eren Ocak

    Eren Ocak | Fotoğraf: DHA

    Öte yandan Çin'de yaşayan Türkiyeli yurttaşlar da koronavirüs tehdidinin ardından Türkiye'ye dönmeye başladı. 4 ay önce dil eğitimi için Xiamen şehrine giden Eren Ocak onlardan biri. Yaşadıklarını havalimanında gazetecilere anlatan Ocak, şunları söyledi:

    "Çince öğrenmek üzere Xiamen Üniversitesine kayıt oldum. Çin tatili sırasında koronavirüsü ortaya çıktı. Okulumuz bir bildiri yayımladı. Normalde tatilimiz Mart'ın 16'sında bitecek iken ikinci bir emre kadar 'okula kimse dönmesin' dendi. Tatil nedeniyle şehir dışına çıkanlar geri dönmedi. Benim yaşadığım eyalatte koronavirüsü vakası 30'dan 56'ya çıktı. Gün geçtikçe de artıyor" dedi.

    "HER YER HAYALET ŞEHRE DÖNÜYOR"

    Ocak, "Dışarı çıkan insan sayısı epey azaldı. Maskesiz kimse dışarı çıkmıyor. Ben şehir dışında yaşıyorum. Xiamen'e giderken normalde her gün trafik olur ancak buraya gelirken hiç trafik yoktu. Araba bile yoktu. Her taraf hayalet şehre dönüyor. Benim okuduğum üniversitedeki Türkler'in neredeyse hepsi ülkeye döndü. Yabancıların hepsi geri dönüyor. Ben de bu olayların biraz yatışmasını bekleyeceğim. Virüsün durumuna bağlı olarak belki eylüle doğru dönebilirim" diye konuştu. (İstanbul/DHA)

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