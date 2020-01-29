Marmara'da sıcaklıklar artacak (29 Ocak 2020)

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde yağmur ve sağanak öngörülürken sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. (İstanbul/AA)