29 Ocak 2020 10:24
Son Güncellenme Tarihi: 29 Ocak 2020 10:38

Sultangazi'de atölyenin tavanı aşırı yükten çöktü: 1 işçi yaralı

Sultangazi'de sandalye imalatı yapılan atölyenin tavanı çöktü. Bir işçi yaralı olarak kurtarıldı.

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Forklift, atölyenin tavanının çökmesine neden oldu

Fotoğraf: DHA

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL İŞÇİ-SENDİKA
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    Sultangazi'de sandalye imalatı yapan bir atölyenin tavanı aşırı yükten çöktü. Göçük altında kalan yaralı bir işçi hastaneye götürüldü.

    Olay, Sultangazi Cebeci Mahallesi 2596. Sokak üzerinde bulunan sandalye imalatı yapan iki katlı atölyenin tavanı aşırı yük nedeniyle çöktü. Göçük altında bir işçi kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri göçük altında kalan işçiyi kısa sürede çıkararak yaralı olarak ambulansla çevredeki bir hastaneye götürdü. Çöken tavanın üzerinde ağır yükleri taşımak ve raflara dizmek için kullanılan forklift ile hurda yığınlarının olduğu öğrenildi.

    İşyeri çalışanı Ümit Özdemir, "Eski bir bina, mal sahibi üst katlara hurda yığmayı yasakladı. Üst kata dünya kadar hurda yığılmış. Forklift koymuş üzerine, adam kaldırdığı anda üzerine yığılmış. Adam da kaçmış, biz forklifti çalıştırmayı bilmiyorduk. Millet yetişene kadar adamı zar zor çıkardık. İtfaiye yetişti. Sadece bir kişi altında kaldı. Başka yaralanan yok" dedi.

    İş kazasının olduğu atölyenin içi

    Fotoğraf: DHA

    (İstanbul/DHA)

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