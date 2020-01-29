"Ciddiye Alıyorum" sergisi 31 Ocak'a kadar ziyaret edilebilir

Cam Sanatçısı Ayşen Savcı’nın “Ciddiye Alıyorum” başlıklı sergisi, sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor. Artık son haftasına giren sergide, insanın kendi kendisine dönerek nasıl "ötekileri ciddiye almaz" hale geldiğine odaklanılıyor. Sergi, Beyoğlu Nur-u Ziya Sokak'ta yer alan İstanbul Concept Gallery’de 31 Ocak’a kadar ziyaret edilebilecek.

Işık Gençoğlu’nun küratörlüğünde sanatseverlerle buluşan sergiyi Nâzım Hikmet’in ünlü dizelerine atıf yaparak anlatan Ayşen Savcı, “Ciddiye alıyorum yaşamayı, bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşçesine” diyor. Savcı eserleriyle, “Onların ‘biz’ olduğunu’ ne zaman anlayacağız” diye soruyor.

AYŞEN SAVCI KİMDİR?

2011 yılında cam şekillendirme teknikleri üzerinde çalışmaya başlayan Savcı, 2014’te mine ve fırın döküm gibi teknikleri deneyimleyerek geliştirmek için İstanbul’da kendi stüdyosunu açtı. Savcı’nın eserleri İstanbul, Milano, Londra, Atina, Stockholm, Chicago şehirlerdeki özel koleksiyonlarda yer alıyor. Çalışmalarında cam malzemesinin sınırlarını zorlayan ve farklı formları deneyen Savcı, varoluş, mücadele, zaman, bilgelik gibi kavramlar üzerine eserler veriyor. Savcı, cam döküm eserleri, hem geometrik hem de organik heykel formları içinde değerlendiriyor. (KÜLTÜR SERVİSİ)