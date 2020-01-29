İndirimden bir gün sonra motorine 11 kuruş ÖTV zammı yapıldı

Motorine iki günde yapılan 34 kuruşluk indirimin ardından yine zam geldi. Motorin listesinden alınan ÖTV’de 11 kuruş zam yapıldı. Yapılan zammın pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Resmi Gazete'de bu sabah yayımlanan "Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar'a göre, motorinin litresinden alınacak ÖTV tutarı 11 kuruş artırıldı. Düzenlemeden önce motorinin litresinden 1,7945 TL vergi alınırken söz konusu vergi 11 kuruş artırılarak 1,9059’a yükseltildi. ÖTV zammının da pompaya yansıması bekleniyor.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), indirimin dün gece yarısından itibaren geçerli olacağını ve pompaya 21 kuruş olarak yansıyacağını belirtmişti. (EKONOMİ SERVİSİ)

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