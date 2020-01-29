Batı Şeria ve Gazze'de binlerce kişi Trump'ın işgal planına karşı sokağa çıktı

Ürdün'ün başkenti Amman ile Gazze ve Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösterilere katılanlar, Filistin bayrakları taşıdı.

Gazze'deki göstericiler İsrail bayrağı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın posterini yaktı. Göstericiler caddelerde lastikleri ateşe vererek tepki gösterdi.

BATI ŞERİA'DA ARBEDE

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus, Kalkilya, Ramallah ve El-Halil kentlerinde İsrail askerleri ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

İsrail askerleri gösterilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra plastik ve gerçek mermilerle müdahale etti.

Çıkan olaylarda bazı Filistinliler yaralandı veya gazdan etkilendi.

AMMAN'DAKİ ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ YAKININDA GÖSTERİ

Ürdün'ün başkenti Amman'da yüzlerce kişi ABD'nin Amman Büyükelçiliği önünde toplandı. Göstericilere bazı parlamenterler de destek verdi.

"Ürdün, özgür insanların ülkesi, hiçbir utancı kabul etmeyeceğiz" ve "Terörün sembolü ABD" sloganları atan göstericiler, üzerinde "ABD terörün başıdır. Bu anlaşma geçmeyecek" yazılı dövizler taşıdı.

LÜBNAN'DA GÖSTERİ ÇAĞRISI

Lübnan'daki Fetih Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, yarın ülkedeki tüm Filistin kamplarında ABD'nin planına karşı yürüyüşler düzenlenmesi çağrısında bulunuldu.

"Sözde barış planıyla mücadelede Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yanında yer alıyoruz." ifadeleri kullanılan açıklamada, ABD ve İsrail'in tehditlerinin kendilerini korkutmayacağı vurgulandı.

TWİTTERDA, "FREEPALESTİNE" ETİKETİ İLK SIRADA

Öte yandan Twitter'da, #FreePalestine etiketi dünya gündemine oturdu.

#FreePalestine etiketi, Twitter'ın dünyada en çok konuşulan konuların yer aldığı Trend Topic listesinde ilk sıraya yerleşti. (AA)

Trump'ın Ortadoğu Barış Planı: Filistin için teslimiyet, Ortadoğu için savaş planı!