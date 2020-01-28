Bakan Pakdemirli'ye "atama" tepkisi: Söz verdiğiniz atamaları niye yapmıyorsunuz?

Atama bekleyen binlerce ziraat ve su ürünleri alanında atama bekleyen binlerce mühendis, veteriner ve teknikere daha önce iş kurmalarını öneren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yine atama yapılmayacağını açıkladı. Pakdemirli’nin "Kısa vadede personel alımına dair müjdemiz yok. Devleti istihdam kapısı olarak görmemek lazım" şeklindeki açıklamasına tepki gösteren TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi, CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, verilen sözleri hatırlatarak atamaların yapılmasını istedi.

FAKIBABA’NIN VERDİĞİ SÖZÜ HATIRLATTI

Geçmiş dönem Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın "10 bin 551 personel alacağız" şeklindeki beyanını hatırlatan Barut, "Hayatı boyunca devletten maaş almadığını söyleyen Bakan Pakdemirli, devlette devamlılığın esas olduğunu bilmiyor mu? Verilen sözleri niye tutmuyorsunuz? Artık atama bekleyen binlerce meslektaşımızın duygularıyla alay etmeyi bırakın ve atamaları yapın" dedi.

"VERİLEN SÖZLERİ UNUTTULAR"

Bir haber ajansının konuğu olarak açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2020 yılı için kamuya atamalara yönelik soruyu yanıtlamış ve "Orman Genel Müdürlüğü 5 bin personel alımı için ilana çıktı. Kısa süre içinde sonuçlar da ilan edilecek. İlgili bakanlıklarla görüşüyoruz. Kısa vadede personel alınıma dair müjdemiz yok" diye konuşmuştu.

Pakdemirli'nin geçmişte bütçe imkanlarını bahane ederek “Devleti tek bir istihdam kapısı olarak görmemek lazım dediğini hatırlatan Barut, Pakdemirli’nin “Ülkeyi müteşebbisler kalkındıracak” şeklindeki iddiasını hatırlatarak iş bekleyen ziraat mühendislerine müteşebbis olmayı önerdiğini hatırlattı.

“MÜTEŞEBBİSE İHTİYAÇ VAR' DEMEK KABUL EDİLEMEZ”

32 ayı aşkın süredir atama bekleyen binlerce gencin gelecek hayallerinin çalındığını dile getiren Barut, şunları kaydetti: "Tarıma dair tüm tasarruflar öncelikle ülkemiz çiftçisinin, köylüsünün, üreticisinin ve tüketicisinin çıkarları gözetilerek yapılmalıdır. Bu anlamda tarımın en önemli paydaşları olan binlerce ziraat, gıda, su ürünleri mühendisi, veteriner hekim, tekniker ve teknisyen, kamuda verilecek görevi beklemektedir. Atama bekleyen gençlerimize 'Devletten maaş almadım', 'Müteşebbise de ihtiyaç var' demek, daha önce verilen atama sözlerini yok sayıp 'Atama müjdesi yok' demek kabul edilemez ve anlaşılamazdır” diyerek atamaların bir an önce yapılmasını istedi. (Adana/EVRENSEL)