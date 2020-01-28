28 Ocak 2020 22:49

İMO Adana Şubesi: “Adana'daki yapıların deprem riski tespit edilmelidir”

İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi deprem önlemlerine dikkat çekti: "Vatandaşlarımızın depreme dayanıklı binalarda oturmasını sağlamak için; kentimizdeki yapı stoku incelemeleri yapılmalı."

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Adana Şube Başkanı Zekeriya Turanbayburt

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Adana Şube Başkanı Zekeriya Turanbayburt

Fotoğraf: Evrensel

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL
    • Paylaş

    Elazığ depreminin ülkenin deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattığını belirten İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Adana Şube Başkanı Zekeriya Turanbayburt,  çıkarılması gereken sonucun insanları öldürenin mühendislik hizmeti almamış yapılar olduğunu belirterek ve 1999 yılından beri toplanan deprem vergilerinin binaların iyileştirilmesinde kullanılması gerekirken İmar affı ile sorunun derinleştirildiğini anlattı. Uygulamalarla bu zafiyet daha da artırıldığını dile getiren Turanbayburt,  “İktidar ülke genelinde yapı stokunu iyileştirmek yerine İmar Barışı adı altında kaçak yapıları bile affetmiş,  yasal hale getirmiştir. Bu yeni felaketlere kapı açmaktan başka bir şey değildir” dedi. Turanbayburt, Adana’daki yapıların deprem riskinin tespit edilmesini ve güçlendirilmesini istedi.

    "KENTİMİZDE YAPILAR DEPREME DAYANIKLI HALE GETİRİLMELİDİR"

    Yapı stokunun değerlendirmeye alınmasının Adana için önemine defalarca dikkat çektiklerini hatırlata Turanbayburt, “Vatandaşlarımızın depreme dayanıklı binalarda oturmasını sağlamak için; kentimizdeki yapı stoku incelemeleri yapılarak, riskli yapılar güçlendirilmeli ya da yıkılıp yeniden yapılmalı, depreme dayanıklı olmayan yapılar depreme dayanıklı hale getirilmelidir” dedi.

    “ADANA VALİLİĞİNİ, BÜYÜKŞEHİR VE İLÇE BELEDİYELERİNİ KONU İLE İLGİLİ KOORDİNELİ ÇALIŞMAYA DAVET EDİYORUZ”

    En önemli sorunun ülke genelinde pek çok yapının depreme dayanıklı hale getirilmesi olduğunu dile getiren Turanbayburt,  şunları söyledi, “İnşaat Mühendisleri Odası olarak bu konunun en önemli parçasının ülke yapı stokunun deprem karşısında nasıl bir davranış sergileyeceğinin bilinmesi ve bu araştırmalara uygun iyileştirmelerin yapılması olduğunu yıllardır söylüyoruz. Ülkemizdeki kaçak ve yeterli mühendis hizmeti almadan üretilen yapıların azımsanmayacak sayıda olduğu, depremde can ve mal kaybına neden olacağı devletin resmi kurumları da dahil olmak üzere herkes tarafından bilinmektedir. Adana Valiliğini, Büyükşehir ve İlçe Belediyelerini, ilgili kurumları konuyla ilgili koordineli çalışma yürütmeye davet ediyoruz. Aslında geç kalınmış olan bu çalışmaya bir an önce başlanılmalıdır. İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi olarak bilgi, birikim ve araştırmalarımızla bu çalışmalarda yer almaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurgularız” (Adana/EVRENSEL)

    Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem: 41 kişi hayatını kaybetti

    Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem: 41 kişi hayatını kaybetti

    Prof. Dr. Naci Görür: Deprem uyarısı yaptık, hazırladığımız projeler reddedildi

    Prof. Dr. Naci Görür: Deprem uyarısı yaptık, hazırladığımız projeler reddedildi

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Denizli'de karayollarında çalışan taşeron işçiler ücretlerini aldı 
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    'Kader-kaza' ile bölücülük arasında deprem tartışmaları

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    "FETÖ"nün "siyasi ayağı"

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    İnanılacağa inanmak

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Elazığ'dan yansıyan "sosyal fay hattı" ve toplumsal yıkım manzaraları!

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    2. Lig'in başka(n) takımları
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAMBanggood indirim kuponu
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Küba’da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
    Küba’da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Küba’da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Jamaika, Küba ve Cayman adaları için de tsunami uyarısı yapıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: Kudüs satılık değildir
    Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: Kudüs satılık değildir

    Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Ortadoğu Barış Planı"na "Kudüs satılık değildir" dedi. Filistinli direniş örgütü Hamas da güçlü bir şekilde karşı çıkacaklarını açıkladı.

    Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin sözde (Orta Doğu) barış planı ölü doğmuştur
    Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin sözde (Orta Doğu) barış planı ölü doğmuştur

    Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin sözde (Orta Doğu) barış planı ölü doğmuştur. İsrail'in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz.

    GÜNCELLENDİ
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aksaray'daki hastanın domuz gribi olduğu kesinleşti
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aksaray'daki hastanın domuz gribi olduğu kesinleşti

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Aksaray’da 12 kişinin "koronavirüs" şüphesi ile ilgili açıklama: Aksaray'daki hastamızın domuz gribi olduğu kesinleşti, takibi sürüyor.

    Trump "Ortadoğu Barış Planı"nı açıkladı, plandan İsrail işgaline tam destek çıktı
    Trump "Ortadoğu Barış Planı"nı açıkladı, plandan İsrail işgaline tam destek çıktı

    ABD Başkanı Donald Trump, “Yüzyılın Anlaşması” dediği Ortadoğu Barış Planı'nı açıklıyor: Kudüs, İsrail'in bölünmemiş başkenti kalacaktır.

    Cumartesi Anneleri’ne yasak gerekçesi: Turistleri rahatsız ettikleri için…
    Cumartesi Anneleri’ne yasak gerekçesi: Turistleri rahatsız ettikleri için…

    BM Genel Kurulunda bir yetkili, Galatasaray Meydanı’nın neden Cumartesi Anneleri’ne yasaklandığını sordu. Dışişleri Bakan Yardımcısı, "Turistleri rahatsız ettikleri için" diye cevapladı.

    GÜNCELLENDİ
    Suriye ordusu İdlib’in en büyük ilçesi Maaret El Numan'ı kontrol altına aldı
    Suriye ordusu İdlib’in en büyük ilçesi Maaret El Numan'ı kontrol altına aldı

    Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye ordusunun İdlib kentinin en büyük ilçesi olan Maaret El Numan’ı kuşatarak kontrol altına aldığını duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    HDP ve CHP'nin deprem araştırma önergeleri AKP-MHP oylarıyla reddedildi
    HDP ve CHP'nin deprem araştırma önergeleri AKP-MHP oylarıyla reddedildi

    HDP’nin deprem komisyonu kurulması önerisi ve CHP'nin depremlere karşı bina onarım ve güçlendirme çalışmaları için verdiği önergeler Genel Kurul’da AKP-MHP oylarıyla reddedildi.

    Özdemir Asaf kimdir? Eserleri neler?
    Özdemir Asaf kimdir? Eserleri neler?
    GÜNCELLENDİ
    Narmanlı Han’dan, akıl hastanesinde konsere: Murat Ertel
    Narmanlı Han’dan, akıl hastanesinde konsere: Murat Ertel
    Koronavirüs nedir? Nasıl önlem alınır?
    Koronavirüs nedir? Nasıl önlem alınır?
    Ömer Uluç için retrospektif bir yazı
    Ömer Uluç için retrospektif bir yazı
    Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın'la anlaştı
    Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın'la anlaştı
    62. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu
    62. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Denizli'de karayollarında çalışan taşeron işçiler ücretlerini aldı 
    Denizli'de karayollarında çalışan taşeron işçiler ücretlerini aldı 

    Denizli’de dün sabah iş bırakma eylemi yapan işçiler, ödenmeyen maaşlarının bir kısmını aldı.

    Aydın'da AKP'li Bozdoğan Belediyesinde işçi kıyımı: 71 işçi işten atıldı
    Aydın'da AKP'li Bozdoğan Belediyesinde işçi kıyımı: 71 işçi işten atıldı

    Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde AKP’li Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, “maliyet yüksekliği” ve “tasarruf" gerekçesiyle belediyede çalışan 71 işçiyi işten attı, işçiler belediye binası önünde eylem yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir'den Malatya ve Elazığ'a dayanışma eli uzatma çağrısı
    İzmir'den Malatya ve Elazığ'a dayanışma eli uzatma çağrısı

    İzmir'de Emek Gençliği ve HDP Elazığ'da yaşanan deprem sonrası mağdur olan depremzedeler için dayanışma çağrısı yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem
    Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem

    Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi, tedirgin olan vatandaşlar geceyi dışarıda geçirmeye hazırlanıyor.

    İzmir'de koronavirüs şüphesi: Çin seyahatinden dönen kişi gözlem altında
    İzmir'de koronavirüs şüphesi: Çin seyahatinden dönen kişi gözlem altında

    İzmir'de Çin seyahatinden 10 gün önce dönen K.Ü. adlı kişi koronavirüs olabileceği şüphesi üzerine gözlem altına alındı.

    HDP'den İzmir'deki gözaltılara tepki
    HDP'den İzmir'deki gözaltılara tepki

    HDP İzmir İl Örgütü, geçtiğimiz hafta içinde yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 24 kişinin gözaltına alınmasını protesto etti.