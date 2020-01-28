İMO Adana Şubesi: “Adana'daki yapıların deprem riski tespit edilmelidir”

Elazığ depreminin ülkenin deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattığını belirten İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Adana Şube Başkanı Zekeriya Turanbayburt, çıkarılması gereken sonucun insanları öldürenin mühendislik hizmeti almamış yapılar olduğunu belirterek ve 1999 yılından beri toplanan deprem vergilerinin binaların iyileştirilmesinde kullanılması gerekirken İmar affı ile sorunun derinleştirildiğini anlattı. Uygulamalarla bu zafiyet daha da artırıldığını dile getiren Turanbayburt, “İktidar ülke genelinde yapı stokunu iyileştirmek yerine İmar Barışı adı altında kaçak yapıları bile affetmiş, yasal hale getirmiştir. Bu yeni felaketlere kapı açmaktan başka bir şey değildir” dedi. Turanbayburt, Adana’daki yapıların deprem riskinin tespit edilmesini ve güçlendirilmesini istedi.

"KENTİMİZDE YAPILAR DEPREME DAYANIKLI HALE GETİRİLMELİDİR"

Yapı stokunun değerlendirmeye alınmasının Adana için önemine defalarca dikkat çektiklerini hatırlata Turanbayburt, “Vatandaşlarımızın depreme dayanıklı binalarda oturmasını sağlamak için; kentimizdeki yapı stoku incelemeleri yapılarak, riskli yapılar güçlendirilmeli ya da yıkılıp yeniden yapılmalı, depreme dayanıklı olmayan yapılar depreme dayanıklı hale getirilmelidir” dedi.

“ADANA VALİLİĞİNİ, BÜYÜKŞEHİR VE İLÇE BELEDİYELERİNİ KONU İLE İLGİLİ KOORDİNELİ ÇALIŞMAYA DAVET EDİYORUZ”

En önemli sorunun ülke genelinde pek çok yapının depreme dayanıklı hale getirilmesi olduğunu dile getiren Turanbayburt, şunları söyledi, “İnşaat Mühendisleri Odası olarak bu konunun en önemli parçasının ülke yapı stokunun deprem karşısında nasıl bir davranış sergileyeceğinin bilinmesi ve bu araştırmalara uygun iyileştirmelerin yapılması olduğunu yıllardır söylüyoruz. Ülkemizdeki kaçak ve yeterli mühendis hizmeti almadan üretilen yapıların azımsanmayacak sayıda olduğu, depremde can ve mal kaybına neden olacağı devletin resmi kurumları da dahil olmak üzere herkes tarafından bilinmektedir. Adana Valiliğini, Büyükşehir ve İlçe Belediyelerini, ilgili kurumları konuyla ilgili koordineli çalışma yürütmeye davet ediyoruz. Aslında geç kalınmış olan bu çalışmaya bir an önce başlanılmalıdır. İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi olarak bilgi, birikim ve araştırmalarımızla bu çalışmalarda yer almaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurgularız” (Adana/EVRENSEL)

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem: 41 kişi hayatını kaybetti

Prof. Dr. Naci Görür: Deprem uyarısı yaptık, hazırladığımız projeler reddedildi