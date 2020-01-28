28 Ocak 2020 22:42

Denizli'de karayollarında çalışan taşeron işçiler ücretlerini aldı 

Denizli’de dün sabah iş bırakma eylemi yapan işçiler, ödenmeyen maaşlarının bir kısmını aldı.

Ödenmeyen ücretleri için iş bırakan karayolları işçileri

Fotoğraf: Evrensel

Mükerrem YOLLU
Denizli

Denizli’de Karayolları 2. Bölge Müdürlüğüne bağlı 27. Şube Şefliği önünde dün 50 taşeron işçi 3 aydır ücretlerini alamadıkları için iş bırakma eylemi yaptı. Yol İş Sendikası bugün işçiler adına işverenle görüştü. 

Sendikada örgütlü olmayan işçiler adına işverenle görüşme yapan sendika, müteahhit firmanın bir kısım ödeme yapmasına aracı oldu. Sendika yetkilileri aynı zamanda taşeron olarak çalışan işçilerin kadrolu olması için görüşmeleri sürdürdüklerini belirtti. 

“TAŞERON İŞÇİLER KADROYA ALINSIN”

Yol İş İzmir Şube Başkanı Coşkun İz yaptığı açıklamada “Bugün bölge müdürümüz ile görüşme sağladık. Denkyol firması bugün işçilerimizin içeride kalan maaşlarını temin etti. İşçilerimiz zaten 2020 TL gibi komik bir rakama çalışıyor, ancak bunu bile ödeyemiyorlar. Bizim bir diğer amacımızda yıllardır burada taşeron olarak çalışan işçilerimizin kadroya alınması. Bunun için de görüşmelerimizi sağlıyoruz” dedi. 

Maaşlarının ödenmesi üzerine işçiler eylemlerini sona erdirerek, öğlen saatinde vardiyaya geri döndü.

Denizli’de karayolları işçileri 3 aydır ödenmeyen ücretleri için iş bıraktı

Denizli’de karayolları işçileri 3 aydır ödenmeyen ücretleri için iş bıraktı

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EGE HABERLERİ
Denizli'de karayollarında çalışan taşeron işçiler ücretlerini aldı 

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