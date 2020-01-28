28 Ocak 2020 22:38
Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin sözde (Orta Doğu) barış planı ölü doğmuştur
Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin sözde (Orta Doğu) barış planı ölü doğmuştur. İsrail'in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz.
Fotoğraf: DHA
ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan Ortadoğu Barış Planı'na Tükiye'den de tepki geldi.
Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin sözde (Orta Doğu) barış planı ölü doğmuştur. İsrail'in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz. Filistin halkı ve toprakları parayla satın alınamaz" dedi. (AA)
Trump "Ortadoğu Barış Planı"nı açıkladı, plandan İsrail işgaline tam destek çıktı
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