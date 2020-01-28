Kırmızı bültenle aranan İranlı rapçı İstanbul'da gözaltına alındı

Cumartesi Anneleri’ne yasak gerekçesi: Turistleri rahatsız ettikleri için…

BM Genel Kurulunda bir yetkili, Galatasaray Meydanı’nın neden Cumartesi Anneleri’ne yasaklandığını sordu. Dışişleri Bakan Yardımcısı, "Turistleri rahatsız ettikleri için" diye cevapladı.