28 Ocak 2020 22:21
Kırmızı bültenle aranan İranlı rapçı İstanbul'da gözaltına alındı
Ülkesinde kırmızı bültenle aranan İranlı rap müzik sanatçısı Amır Hosseın Maghsoudloo, İstanbul'da gözaltına alındı.
Fotoğraf: DHA
İran'da kırmızı bültenle aranan İranlı rap müzik sanatçısı Amır Hosseın Maghsoudloo(33) bugün Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Türkiye'ye 20 Temmuz 2019 tarihinde girdiği belirlenen Maghsoudloo, vize süresinin dolduğu öğrenildi.
İranlı rapçinin 24 Eylül tarihinden itibaren İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı öğrenildi. Rap sanatçısının emniyetteki işlemleri devam ediyor. (İSTANBUL)
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