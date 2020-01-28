Kurul Kalesindeki taş ocakları ‘üretimi durdurma’ kararına rağmen çalışıyor

Ordu Çevre Derneği, Kurul Kalesi’ni korumaya yönelik yaptığı yazışmalar sonucu taş ocağının Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün “üretime yönelik faaliyetlerini durdurma” kararına rağmen çalıştığı ortaya çıktı.

Ordu’nun tarihi, kültürel açısından önemli yer tutan Kurul Kalesi yıllardır tepkilere rağmen devam eden taş ocağının tehdidi altında. Taş ocağının çalışması sırasında mağaralar yok edilmişti. Ordu Çevre Derneği’nin itirazları sonrası Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucu mağaralar önemsenmemişti.

TAŞ OCAĞINA TEPKİ GÖSTERİLDİ

Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, Kurul Kalesi’nin korunması, taş ocağının çalışmasının durdurulması için yapılanlar hakkında şunları söyledi: “Ordu kamuoyu Kurul Kalesi’ni önemsiyor. Taş ocağının çalışmalarının durdurulması için herkes emek harcadı. Ordu Çevre Derneği olarak da çok çaba harcadık. Kurul Kalesi’ni korumanın birinci koşulu taş ocağının çalışmalarının durdurulmasına odaklandık.”

Kurul Kalesi’ni koruma hassasiyetlerinin sürekli olduğuna dikkat çeken Gönül, “Kurul Kalesi’ni Ordu basını da gündemde tutmak için çaba harcadı. Bu Ordu için önemli bir kazanımdı. Artık taş ocağının çalışması durmalı. Bu nedenle Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne bilgi almak için 09.12.2019 tarihinde dilekçe yazdık. Gelen yanıt taş ocağının çalışmasının durdurulduğunu ortaya çıkardı. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün gönderdiği 13.01.2020 tarihli yazıda “… söz konusu ruhsatlı saha mahallinde tetkik edilmiştir. Tetkik neticesinde, saha dahilinde bulunan mevcut ocağın işletme güvenliği açısından tehlike arz ettiği tespit edildiğinden, 3213 sayılı Maden Kanununun 29. maddesinin 1. fıkrası gereği üretime yönelik faaliyetler durdurulmuş olup, sahada ocak geometrisinin proje beyanlara uygun hale getirilmesine yönelik kademelendirme çalışmalarında bulunması ve kademelendirme çalışması esnasında çıkarılan malzemelerin sevk edilmesine izin verilmiştir.” biçimde bilgi verildi.

YETKİLİLER SORUMLU

ORÇEV Başkanı Gönül, “Yazıdan da anlaşıldığı gibi şirket keyfince çalışma yapmaktadır. Bundan sonra yazının gereği girişimlerimiz olacak. Yetkililer görevlerini yapmalı ve taş ocağındaki çalışmayı denetleyerek durdurmalı. Durmayan taş ocağının çalışmalarından dolayı yetkili olanlar da sorumlu olacaktır. Ordu Çevre Derneği olarak hukuki ve meşru olan mücadelemizi Ordu’daki kurum ve kuruluşlarla birlikte sürdüreceğiz. Zararın neresinden dönersek kârdır diyeceğiz. Alan bir an önce yeşillendirilmelidir.” dedi. (Ordu/EVRENSEL)

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