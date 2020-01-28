28 Ocak 2020 21:04

Dortmund DİDF'te ekoloji mücadeleleri ve direnişler konuşuldu

Dortmund Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonunda "Türkiye'de ekoloji mücadelesi ve direniş örnekleri" söyleşisi düzenlendi.

Dortmund Demokratik İşçi dernekleri Federasyonu'nda söyleşiye katılanlar

Fotoğraf: Evrensel

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    Dortmund Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonunda (DİDF) 26 Ocak Pazar günü gerçekleştirilen "Türkiye'de ekoloji mücadelesi ve direniş örnekleri" söyleşisinde kapitalist sistemin dünyayı götürdüğü ekolojik felakete karşı tüm dünya halklarının ortak mücadelesinin önemine vurgu yapıldı.

    TÜM DÜNYADA GELİŞEN BİR MÜCADELE

    Evrensel İzmir temsilcisi ve Ekoloji Birliği Yürütme Kurulu üyesi Özer Akdemir'in katıldığı söyleşinin açılışında konuşan DİDF üyesi D. Küçük, ekoloji mücadelesinin son yıllarda tüm dünyada önemli bir gelişim seyri içinde olduğunu belirterek, dünyaya egemen olan kapitalist sistemin ortaya çıkardığı bu olguya karşı dünyanın birçok ülkesinde önemli direnişler olduğunu söyledi.

    Dortmund Demokratik İşçi dernekleri Federasyonu'nda söyleşiye katılanlar

    Fotoğraf: Evrensel

    "ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİNİ KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ"

    Fotoğraflarla sunum yapan Özer Akdemir ise kapitalizmin tetiklediği iklim krizinin bilimsel bir olgu olmasına karşın emperyalist ülkelerin bu durumu yok saymaya devam ettiğini belirterek, "Bu sistemin doğasından kaynaklı birşey. Büyümeye ve tüketime endeksli kapitalist sistemde doğanın metalaştırılması süreci uzun zamandır gündemde zaten. Bizler aslında çocuklarımızın emaneti olan doğayı koruma mücadelesi verirken Greta Thunberg'in başlattığı iklim grevi ile çocuklarımız da mücadelenin içerisine katıldılar. Dünyanın bütün halkları dünya üzerindeki yaşamı korumak için mücadele ediyor ve bunun tek yolu bu duruma yol açan kapitalist sistemden kurtulmak, emeğin ve doğanın sömürüsünün olmadığı bir sistem kurmaktır" dedi.

    "EKOLOJİK MÜCADELEDE DE ULUSLARARASI BİR DAYANIŞMA AĞI KURULMALI"

    Türkiye'de son yıllarda gelişen ekoloji mücadelelerinin dünyadaki ekonomik-sosyal gelişmelerden bağımsız olmadığını belirten Akdemir, dünyanın birçok madencilik ve enerji tekellerinin AKP hükümetlerinin yol açıcılığı ile yerli işbirlikçiler de bularak Türkiye'nin doğasını azgınca sömürdüğünü dile getirdi. Bergama köylülerinin altın madeni karşıtı hareketi ve sonrasında gelişen mücadaleleri anlatan Akdemir, "Bugün Türkiye'nin dört bir yanında madencilik, enerji, suların, ormanların, kıyıların talanına dönük sermaye saldırılarına karşı yerel ekolojik mücadeleler var. Türkiye'de, Yunanistan'da, Almanya'da ya da herhangi bir Latin Amerika ülkesindeki bu ekolojik mücadeleler özü itibari ile aynı. Dünyanın bütün halkları yaşam alanlarını, doğayı koruyabilmek için bugün irili ufaklı ekolojik direnişler geliştiriyor. Anti kapitalist bir tarzda gelişen bu direnişler bir yanı ile emek, demokrasi, barış gibi diğer toplumsal mücadelelerle doğrudan ilişki içerisinde. Aslında bu mücadelelerin hepsi ve tüm dünyada verilen ekoloji mücadeleleri kapitalist sömürü ve talana karşı verilen sınıf mücadelesinin birer parçası. O nedenle gerek teker teker ülkelerde yerel mücadelelerin birleşerek daha büyük bir direniş ve dayanışma ağının kurulması gerekse bunun uluslararası bir ağ ve örgütlenme ile tüm dünyada enternasyonalist bir dayanışma ve mücadele birliği haline getirilmesi çok çok önemli. Türkiye'de 2017 yılında kurulan Ekoloji Birliği gibi örgütlenmeler bu amaca ulaşabilmek için çaba gösteriyor" dedi. Akdemir sunumunda ülkenin farklı yerlerinde hali hazırda süren ekoloji mücadelelerinin güncel durumlarının yanı sıra başarılı direniş örneklerini de aktardı.

    "DOĞANIN VE EMEK SÖMÜRÜSÜNÜN BİR SONUCU"

    Söyleşinin soru yanıt kısmında ise Almanya'nın da başını ağrıtan kömür işletmeciliği, nükleer santraller ve yenilenebilir enerji konularına dair tartışmalar yapıldı. Sanatçı Suavi'nin de katıldığı söyleşide söz alan Kassel Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Gaye Yılmaz, "Doğanın katledilmesi kapitalizm tarafından artı değere el koyma, emek sömürüsü sürecinin bir sonucudur. Ortadoğu'da ve başkaca yerlerdeki savaşlarda doğanın nasıl tahrip edilidğini gördük, görüyoruz. Söyleşide verilen örneklerde görüldüğü gibi ortada sıcak savaş olmasa da doğayı ve yaşamı yok eden bir savaş hali hazırda sürüyor. Doğanın yok edildiği her bölgede lokal direnişler var ve bu direnişlerin birleştirilmesi çok önemli" dedi.

     

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