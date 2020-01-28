Sel mağduru vatandaşın 3 aylık su faturasına yüzde 50 indirim

Adana’da bir süre önce yaşanan sel felaketinden zarar gören vatandaşların, ocak, şubat, mart aylarında tahakkuk edecek su faturalarında yüzde 50 indirim uygulanacak. Şu ana kadar ödeme yapanlara da, yatırdıkları paranın yüzde 50’si iade edilecek.



ASKİ Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.Adana’da bir süre önce yaşanan sel felaketinden zarar gören vatandaşların mağduriyetinin giderilmesine yönelik gündem maddesi görüşüldü.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın ‘’Afetzedelerin su faturaları hakkındaki yüzde 50 indirim uygulanması’’ önerisi oylamaya sunuldu. Valilik ve ilçe kaymakamlıklarından elde edilecek olan bilgiler doğrultusunda, bir süre önce yaşanan sele maruz kalan vatandaşların ocak, şubat ve mart aylarında tahakkuk edecek olan su faturalarındaki (ÇTV, KSUB ve Sayaç Bedeli hariç olmak üzere) su ücretlerinde yüzde 50 indirim yapılması hakkındaki madde meclisten geçti. (Adana/EVRENSEL)

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