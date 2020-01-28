İstismara maruz bırakılan ve doğum yapan çocuğun davası 10 Mart'ta görülecek

Urfa'nın Siverek ilçesinde ağabeyi ve dayısının istismarına maruz bırakıldıktan sonra doğum yapan A.B.'nin soruşturmasına ilişkin iddianame hazırlandı.

Rahatsızlanınca aile tarafından götürüldüğü Siverek Devlet Hastanesi'nde gebe olduğu anlaşılan A.B., verdiği ifadesinde ağabeyi ve dayısının tecavüzüne uğradığını kaydetmişti. Bunun üzerine dayı ve ağabeyi gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Siverek Cumhuriyet Savcılığı yürüttüğü soruşturma sonucunda hazırladığı "Çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" ve "Çocuğa karşı cinsel istismar" iddianamesi, Siverek 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu. İddianameyi kabul eden mahkeme ilk duruşma gününü 10 Mart 2020 olarak belirledi.

Urfa Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu'nun davaya müdahil olma talebinde bulunacak. (Urfa/MA)

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