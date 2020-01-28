Cumartesi Anneleri’ne yasak gerekçesi: Turistleri rahatsız ettikleri için…
BM Genel Kurulunda bir yetkili, Galatasaray Meydanı’nın neden Cumartesi Anneleri’ne yasaklandığını sordu. Dışişleri Bakan Yardımcısı, "Turistleri rahatsız ettikleri için" diye cevapladı.
Fotoğraf: Eylem Nazlıer/Evrensel
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, Cenevre’de Türkiye’nin insan hakları karnesini inceledi.
Gazeteduvar’ın haberine göre BM Genel Kurulunda bir yetkili 700’ncü haftadan beri Galatasaray Meydanı’nın neden Cumartesi Anneleri’ne yasaklandığını sordu. Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, yasaklama gerekçesini, “Turistleri rahatsız ettikleri için…” diye cevapladı. Kaymakçı, Cumartesi Anneleri’nin izin almadan eylem yaptıklarını da öne sürdü. Cumartesi Anneleri ise bu yanıta tepki gösterdi.
ANNELERDEN FOTOĞRAFLI TEPKİ
Cumartesi Anneleri ise Twitter hesabından ablukaya alınan Galatasaray Meydanı’ndan bir fotoğraf paylaşarak Kaymakçı’ya tepki gösterdi. Cumartesi Anneleri’nin açıklaması şöyle: “Dışişleri Bakanlığının ‘Turistik olduğu gerekçesiyle yasaklandı’ dediği alan burası. Yalnız Cumartesi Anneleri’ne değil vatandaşlara ve turistlere de kapatılan ‘turistik alan’ 76 haftadır polis ablukasında.”
Dışişleri Bakanlığı’nın turistik olduğu gerekçesiyle yasaklandı dediği alan burası.— Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) January 28, 2020
Yalnız Cumartesi Anneleri’ne değil vatandaşlara ve turistlere kapatılan 'turistik alan' 76 haftadır polis ablukasında.#UPR35 pic.twitter.com/MhpXMnt1zU
(HABER MERKEZİ)