Ali İsmail Kormaz'ın katilinin mağdur olarak kabul edilmesi Meclis gündeminde

Ali İsmail Korkmaz’ın katledilmesi ile ilgili birinci dereceden fail olarak yargılanan ve 10 yıl 10 ay cezası alan Mevlüt Saldoğan’ın bugün duruşması görülen Gezi Davası’nda mağdur olarak kabul edilmesi tepkilerle karşılanırken HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e soru önergesi verdi.

“İKİ MAHKEMENİN VERDİĞİ KARAR GEZİ DAVASINDA MAĞDURİYET”

İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nin, iki mahkemenin vermiş olduğu kararı sanığın hanesine “mağduriyet” olarak işlediğine dikkat çekerek Saldoğan’ın davaya katılma kararının kaldırılması için Bakanlığın herhangi bir adım atıp atmadığını ve soruşturma açılıp açılmadığını soran Hatimoğulları, aşağıdaki sorularla surumun vahametine dikkat çekti;

“Bu ve benzeri tutumların, kamu görevlilerinin karıştığı suçlarda cezasızlığın önünü açacağı gibi suçluları da cesaretlendireceği bilinciyle hareket edilmesi için Bakanlığınızın çalışmaları olacak mıdır?

Kamu görevlilerinin karıştığı/işlediği suçlarda cezasızlığın uygulanmasını önlemek üzere çalışmalarınız var mıdır? Herhangi bir denetleme mekanizması işletilmektedir midir?

Ali İsmail Korkmaz’ın ailesi ve dava avukatları olarak 23 Ocak 2020 tarihinde Hakimler Savcılar Kurulu’na (HSK) şikayet dilekçesi sunmuş; ilgili kararda imzası bulunan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi heyet üyeleri Galip Mehmet Perk, Talip Ergen ve Barış Öztürk hakkında soruşturma başlatılması için Adalet Bakanlığı’ndan izin talep etmiştir. Mahkeme heyetine soruşturma açılması talebine Bakanlığınızca izin verilmiş/verilecek midir?” (Adana/EVRENSEL)

Gezi Davası 6. duruşma | Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi