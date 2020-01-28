Malatya’da köylerin birçoğuna yardım ulaşmamış

Fırat TOPAL

Diyarbakır

Malatya'da deprem bölgesinde Alevi dernekleri köylere dair incelemeler yaptı. Pütürge ilçesine bağlı 5 köye gittiklerini söyleyen Malatya Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Latife Ulutaş, sadece alevi köylerine değil birçok köye yardımların tam olarak ulaşmadığını söyledi.

Ulutaş, “Pütürge’ye bağlı 5 köye gittik. Neredeyse bütün evler yıkılmış, yıkılmayanlar da ciddi hasar almış durumda. İnsanlar dışarıda kalıyor. Sadece 2 AFAD çadırı vardı. Geriye kalan insanlar betonarme daha az hasarlı evlerde kalıyor. Çadır ve az hasarlı evlerde çok fazla insan kalıyor. Çadırlar karın üstüne kurulu, hava soğuk bu da ciddi bir sorun” dedi.

İHTİYAÇLAR İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILSIN

Ziyaret ettikleri köylere hazırladıkları yardımları göndermeye başladıklarını belirten Ulutaş, “Bu köylerdeki nüfusun çoğunluğu yaşlı. Ciddi anlamda gıda ve barınmaya ihtiyaç var, engelli çocuklar var. Köy muhtarları yetkililerle görüşmüş, yardımların yapılması için sıraya alındıkları bilgisi verilmiş. Sadece Alevi köylerinde değil Sunni köylerinde de bu durum var. Medyaya yansıyan birtakım haberlerde Alevi köylerine yardım gitmediğini söylentilerini doğru bulmuyorum. Köylerin birçoğuna tam anlamıyla yardım ulaşmış değil. Evet çok fazla yardım ulaşmış ama merkezde toplanmış durumda. Depremle birlikte ciddi sağlık sorunları da var. Buradan çağrım bütün demokrasi güçlerine: Bu süreci iyi değerlendirmeli, bir an önce buradaki yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmalar yapılmalı” dedi.