Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden edinilen bilgilere göre saat 18.38 sularında Akdeniz'de Marmaris açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssünün Yunanistan Dodecanese'ye 68.54 kilometre, Marmaris ilçesinin ise 142,11 kilometre açıklarında meydana geldiği ve depremin yerin 25 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, an itibarıyla bölgede herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

Marmaris Belediye Başkanvekili Aylin Yüksel ise depremi hissetmediklerini belirterek, "İlçemizde herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Marmaris’in çok açıklarında ve derinde olmuş" dedi. (HABER MERKEZİ)