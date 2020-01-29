Trelleborg grevi: Grev kazanımla sonuçlandı sınıf mücadelemiz sürüyor

Şivan KIRMIZIÇİÇEK*

Trelleborg’da Petrol-İş Sendikası Gebze Şubesi tarafından yürütülen toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde anlaşma sağlanamamasından dolayı, 10 Aralık 2019 tarihinde grev iradesi ortaya konularak üretim durduruldu ve sokağa çıkıldı.

Yaşam koşullarının her geçen gün ağırlaştığı, ağır vergiler başta olmak üzere, bütün temel tüketim ürünlerine yapılan zamlar adeta emekçilerin belini bükmüşken işçiler nefes dahi alamayacak hale gelmiştir. Böylesi sömürü koşullarında işçilerin birliğini kurup direnmekten, mücadeleyi büyütmekten başka bir seçeneği kalmıyor zaten. Trelleborg işçisi sendikası ile birlikte bunu yaptı ve kazandı. Trelleborg işçileri grevin son gününe kadar kararlılıklarını yitirmediler. Soğuğa, zorlu koşullara ve baskılara karşı direndiler, haklarını almak için 43 gün boyunca grev ateşini söndürmediler ve sonunda da kazandılar.

Ekonomik kazanımlarının yanı sıra, örgütsel ve sınıfsal bakış açılarında önemli deneyim ve pratikler kazandılar. Birlik, mücadele ve dayanışmanın önemini yaşayarak öğrendiler. Trelleborg grevi sanayinin göbeğinde yüzlerce örgütsüz fabrikada çalışan sınıf kardeşlerine, ağır sömürü koşulları karşısında seçeneksiz olmadıklarını göstermeleri bakımından çok önemliydi. Trelleborg işçisinin kazanımı, sermaye sınıfının karşısında bütün işçilerin, yani işçi sınıfımızın kazanımı olmuştur. Trelleborg grevinde olduğu gibi, şimdi metal işçisi sınıf kardeşlerimizle dayanışmayı büyüterek, her mevzide kazanmak ve sınıf mücadelesini büyütmek gerekmektedir.

* Petrol-İş Gebze Şube Başkan Yardımcısı

Trelleborg grevi 44. gününde kazanımla sonuçlandı

Trelleborg’da grev sürüyor

Trelleborg greviyle dayanışma