İşçi mektubu: Çoluk çocuk fabrikada mı yatalım?

Bir metal işçisi

Derince

Bugünlerde her işçinin maddi olarak en çok canını yakan şeylerden biri de doğal gaz faturaları. Benim evime de çok düşük bir ısıda yakıyor olmama rağmen 330 TL fatura geldi. Fabrikada konuştuğumuz işçi arkadaşlarımızdan biri konu açıldığında 450 TL fatura geldiğini söyledi. Sözde indirim geldiğini ama görmediğini söyledi. İndirimin bize değil sanayiye geldiğini söylediğimde, “E ben o zaman çoluğu çocuğu alayım, fabrikada yatalım. Ucuza gelir yoksa başka türlü geçinme şansımız yok” dedi. Yine aynı fabrikada çalıştığım arkadaşım her akşam eve girmeden sayaca baktığını, her gün hesap yaptığını söyledi. Ay sonunda 250 TL olarak hesapladığı faturasına isyan eden arkadaşım “400 lira fatura gelmiş, faturanın 150 lirası vergi. Ne vergisi veriyorum bu kadar, iş adamı falan da değilim oysa. Her gün hesapladım gram bile kaçırmadım 250 TL geleceğine emindim” dedi. Son zamanlarda gelen zamların da psikolojisini bozduğunu açıkça belirtti.

Demem o ki gelen zamlar, faturalar her birimizi birer ekonomiste dönüştürmüş durumda artık. Kendi çözüm yollarımızı arıyoruz. Bir çıkar yol da bulamıyoruz açıkçası, kimisi çocuğunun bezinden kısıyor, kimisi yediği peynirden... Bu şekilde bir yaşam sürmeye çalışıyoruz. Herkes kendi yaşamından tasarruf etmenin yollarını bulmaya çalışıyor. Özellikle doğal gaz faturalarındaki bu zamma yükselen tepki sonrasında Kocaeli İSU herkese şöyle bir mesaj attı; “Abonelerimize ekonomik destek sağlamak için 2020 yılı ilk 3 aylık sürede su fiyatlarına artış yapılmayacaktır. Kocaeli’de Su Musluktan İçilir.”

Gittikçe artan zamlar karşısında bizim öfkemiz de yükselirken temel talebimizin vergide adalet olması gerektiğini düşünüyorum. Vergiler herkesin gelirine göre alınmalı. Ama bizim ülkemizde tam tersi işliyor. Fakirden yoksuldan daha çok, zenginden daha az alınıyor.

Maaşımıza ne kadar zam alsak da bir şekilde eriyor. ‘Her ay böyle yüksek meblağlarla fatura ödemek istemiyoruz, insanca bir yaşam istiyoruz’ diyorsak bir an önce birleşmeliyiz.