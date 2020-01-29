Sayıştay: Ankara Altındağ Belediyesi 1569 kaçak iş yerine göz yumdu

Birkan BULUT

Ankara

Ankara Siteler’de geçtiğimiz yıl 5 Suriyeli işçinin yaşamını yitirdiği yangında, binanın yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesinin bulunmadığı tespit edilmişti. Sayıştayın tespiti kaçak işyerlerinin durumunu ortaya koydu. Altındağ Belediyesinin 2018 yılında denetlediği 24 bin 866 işyerinden 1569’unun işyeri açma ruhsatı olmadığını tespit etmesine rağmen herhangi bir idari para cezası uygulamadığı ortaya çıktı.

Sayıştayın 2018 yılı denetim raporunda Ankara Altındağ Belediyesinin işyeri açma izni olmadan faaliyette bulunan işyerleri ile ilgili olarak idari para cezası uygulanmadığını tespit etti. Belediye sınırları içerisinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmaksızın faaliyet yürüten işyerlerine ilişkin mevzuatın öngördüğü yaptırımların uygulanmadığını bildiren Sayıştay, bu nedenle de harcın konusunu oluşturan işyeri açma iznine ilişkin işlem tesis edilemediğinden gelir kaybına sebebiyet verildiğini kaydetti.

25 BİN İŞYERİNDEN 1569’U RUHSATSIZ

Zabıta Müdürlüğü, 2018 yılı içerisinde on binlerce işçinin çalıştığı Mobilyacılar Sitesinin de bulunduğu Altındağ’da 24 bin 866 işyerini denetledi. Ancak 1569 işyerinin ruhsatsız olduğu tespit edilmesine rağmen söz konusu işyerlerine herhangi bir idari para cezası uygulanmadı. Sayıştay raporunda bu işyerlerinin niteliği veya kaç kişinin çalıştığına ilişkin herhangi bir veri yer almadı.

Altındağ Belediyesi, Sayıştayın yaptığı incelemenin ardından kendisini “Bulgu konusu ruhsatsız işyeri çalıştıranlara idari para cezası uygulanması için Zabıta Müdürlüğünce gerekli iş ve işlemlere başlanılmıştır” diye savundu. Belediyenin yanıtını değerlendiren Sayıştay denetçileri hazırladıkları raporda, “Ruhsatsız işyeri çalıştıranlara idari para cezası uygulanması için gerekli iş ve işlemlerin başlatıldığı belirtildiğinden, bu aşamada önerilecek başka bir husus yoktur. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir” dedi.

5 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Siteler’de geçtiğimiz yıl bir işyerinde çıkan yangında 5 Suriyeli işçi yaşamını yitirmişti. Yangının ardından olay yerinde yapılan keşif yapan bilirkişilerin hazırladığı raporda, iş yerinde Elektrik İç Tesisat Yönetmeliğine aykırı düzenlemeler yapıldığı, tespit edilmişti.

Bilirkişi raporuna göre, binada yangın merdiveni, havalandırma boşluğu da bulunmuyordu. Binada İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Binaların Yangından Korunmaları Yönetmeliği ile ilgili hiçbir mimari ve uygulamaya rastlanılmadığı, binanın yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesinin bulunmadığı tespit edilmişti.

Muhammed Emin (16), Mahmud Emin (32), Muhanned El Muhammed (20), Juma Alamin (29), Abdullah Rahicuha’nın (45) yaşamını yitirdiği yangına ilişkin davanın üçüncü duruşması bugün Ankara 6. İdare Mahkemesinde görülecek.

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