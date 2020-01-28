Roboski Katliamı’nda birçok yakınını kaybeden Veli Encü’ye ceza istemi

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde, 28 Aralık 2011’de TSK’ye ait savaş uçaklarının bombardımanı sonucu 34 kişinin hayatını kaybettiği katliamda, kardeşi Serhat ile birçok yakınını kaybeden Veli Encü, Kumçatı Belediyesinin Eski Eş Başkanı Mehmet Demir, Salih Kerçin, Mazlum Güzel ve Şehmus Kerçin'in tutuklu yargılandığı davanın 3'üncü duruşması, Şırnak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuklular ve avukatları hazır bulundu. Tutuklu yakınları duruşma salonuna alınmadı.

4 KİŞİ HAKKINDA CEZA TALEBİ

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada, mahkeme yurtdışında olan bir tanığın dinlemesinden vazgeçti. İddia makamı, Mehmet Demir ile Mazlum Güzel'in "terör örgütü üyesi olmak", Veli Encü ile Şehmus Kerçin'in ise "yardıma teşebbüs" iddiasıyla cezalandırılmasını istedi. Savcılık, tutuklu Salih Kerçin hakkında da beraat talep etti.

Sanık avukatları, mütalaaya karşı ek süre talebinde bulundu.

2 GÜN SONRA KARAR DURUŞMASI

Talebi kabul eden mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 30 Ocak’a erteledi. (Şırnak/MA)

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