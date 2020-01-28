28 Ocak 2020 17:04
Son Güncellenme Tarihi: 28 Ocak 2020 21:26

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aksaray'daki hastanın domuz gribi olduğu kesinleşti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Aksaray’da 12 kişinin "koronavirüs" şüphesi ile ilgili açıklama: Aksaray'daki hastamızın domuz gribi olduğu kesinleşti, takibi sürüyor.

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Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servis giriş bölümü

Fotoğraf: Hasan Dönmez/AA

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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Aksaray'daki "koronavirüs" şüphesiyle ilgili açıklama yaptı. Koca, incelemeler sonucunda koronavirüs vakasına rastlanmadığını, hastanın domuz gribi olduğunun kesinleştiğini belirtti.

    Aksaray’da, öksürük ve bulantı şikayetleriyle hastaneye kaldırılan, 10’u Çinli turist, 2’si Türk vatandaşı 12 kişi ’koronavirüs’ şüphesi ile tedbir amaçlı gözlem altında tutuluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aksaray'daki hastamızın domuz gribi olduğu kesinleşti, takibi sürüyor" dedi.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "koronavirüs" şüphesiyle ilgili "Aksaray'daki hastamızın domuz gribi olduğu kesinleşti, takibi sürüyor. Termal kamera ile şüpheli olarak tespit ettiğimiz, yani ateşinin olduğu bir yolcu olmadığını çok net bir ifade ile söyleyebilirim. (korona virüsü) Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde bir operasyon merkezi oluşturduk. Bakanlık bünyesinde de bir bilim kurulu da oluşturuldu. Tüm tedbirler alındı vatandaşlarımız endişe etmesin" açıklamasında bulundu.

    Koca "(Çin'de) Türk vatandaşımız olarak 25 kişiye yakın olduğunu biliyoruz. Bu sayı 30-35'i bulabilir. Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlığımızla işbirliği içerisinde buradan bir Milli Savunma Bakanlığı'nın ambulans uçağı ile getirmekten yanayız. Enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından oluşan bir ekibi güvenlik tedbirlerinin alınması şartıyla Çin'e göndermeyi ve oradan hastalarımızı, vatandaşımızı gelmek isteyenleri getirmekten yanayız" dedi.

    ÇİN BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA: İLK TEST SONUÇLARI NEGATİF

    Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde  koronavirüs şüphesiyle gözlem altında tutulan 12 kişiye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada 12 kişinin 9 Çinli turist, 1 Çinli yerel rehber ve 2 Türkiyeli şoförden oluştuğu kaydedildi. Çoğunluğu Çin'in Shandong eyaletinden gelen grubun 21 Ocak'ta İstanbul'dan Türkiye'ye giriş yaptığı kaydedilerek, "Aksaray'da turistlerden 1'i ateş, 2'si öksürük şikayetleriyle kendileri Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giriş yapmışlardır. Hastane, gereken önlemi almak için söz konusu kişileri karantinaya almış ve teyit amacı ile kan örneklerini Ankara'ya göndermiştir. 28 Ocak tarihinde Aksaray İl Sağlık Müdürü Dr. Kerim Yeşildağ, karantinaya alınan 12 kişinin ilk test sonuçlarının negatif olduğunu bildirmiştir. Şu anda hastanenin 12 kişiyi tedbir amaçlı gözetim altında tuttuğunu ve daha fazla ayrıntılı sonuç için kan örneklerini Sağlık Bakanlığı'na gönderdiğini ifade etmiştir" denildi.

    İZMİR'DE BİR KİŞİ GÖZLEM ALTINDA

    İzmir'de Çin seyahatinden 10 gün önce dönen, öksürük ve ateş şikayetiyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen K.Ü. (30), koronavirüs olabileceği şüphesi üzerine özel oda hazırlandı. Yapılan tetkikler sonucu K.Ü.'nün koronavirüs taşımadığı belirlendi. K.Ü.'nün gözlem altında olduğu belirtildi. İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop da hastanede koronavirüs şüphesiyle gözlem altında tutulan K.Ü. (30) ile eşinin durumuna ilişkin açıklama yaparak, hastalarda virüs tespit edilmediğini belirtti.

    Öztop, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    "Müdürlüğümüze bağlı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanemizde coronavirüs şüphesiyle takip edilen hastamızın tahlilleri sonuçlanmıştır. Referans Laboratuvarı sonuçlarına göre hastamızda  coronavirüs tespit edilmemiştir."

    Nevşehir’de de şüphe üzerine gözlem altında tutulan bir Çinli turist taburcu edildi. 

    BAKANLIKTAN VİRÜS REHBERİ

    Sağlık Bakanlığı da yeni tip koronavirüse karşı sağlık çalışanlarını bilgilendirmek amacıyla yayımlanan ‘2019-nCoV Rehberi’nde hastalığın belirtileri, bulaşma yolları ve olası vaka durumlarında yapılacaklar hakkında bilgilerine yer verdi. Bakanlık, 2019-nCoV ile ilgili acil bir durumda hastaların başvurabileceği 25 hastane belirledi.

    VİRÜSÜN TEMAS YOLUYLA BULAŞMA RİSKİ VAR

    Türk Toraks Derneği Solunum Sistemi İnfeksiyonları Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Sayıner, tüm solunum virüsleri gibi koronavirüsün de temel olarak hasta kişinin öksürmesi, hapşırması veya burnunu temizlemesi sırasında saçılan parçacıkların solunması ile bulaştığını ve hasta bir kişinin temas ettiği yüzeylere dokunma ve daha sonra dokunan el ile ağız, burun veya göze temas yoluyla bulaşma riski bulunduğunu belirtti.

    Virüs nedeniyle en az 13 ülkede 2 binden fazla insanın hasta olduğunu kaydeden Sayıner “Hastaların büyük bölümü Çinli ve ölümlerin tümü de Çin’de gözlendi” dedi. Solunum yolu infeksiyonlarından korunmada benzer önlemlerin geçerli olduğunu ifade eden Sayıner  “Eller sabunla en az 20 saniye boyunca düzenli olarak yıkanmalıdır. Eğer su ve sabun yoksa alkol temelli dezenfektan solüsyonlar kullanılabilir. Her durumda, olabildiğince, yıkanmamış ellerle gözlere, buruna ya da ağza dokunmaktan kaçınılmalıdır. İnfeksiyonu olan kişilerle yakın temastan kaçınılmalıdır” uyarısında bulundu. Sayıner, ateşi 48 saat içinde düşme belirtisi göstermeyen veya solunum sıkıntısı olan kişilerin bir sağlık merkezine başvurması gerektiğinin altını çizdi. (HABER MERKEZİ)

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