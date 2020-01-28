28 Ocak 2020 14:50

Bakanlardan deprem bölgesi Elazığ'a uydu kent vaadi!

Deprem bölgesinde bulunan bakanlar, “Köylülerin yardımlar hala bize ulaşmadı” açıklamalarının aksine, devletin depremzedelere yardım ettiğini iddia etti. Bakanlar, uydu kent vaadinde bulundu.

Bakanlar Elazığ Valiliğinde basın açıklaması yapıyor

Fotoğraf: Abdulhamit Topal/AA

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    Deprem bölgesinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ Valiliği’nde basın toplantısı düzenledi.

    İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ’da 37, Malatya’da ise 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 45 kişinin de enkazdan sağ olarak çıkarıldığını belirterek, “Şu anda 5093 teknik personel sahada halen çalışmasına devam ediyor. 1000’e yakın STK gönüllüsü çalışmalarına devam ediyor. Depremde ilk yıkılan 58 binanın sakinlerine kira yardımı bugün gönderilecek. Yıkıldıktan sonraki günün ertesi sabahı hesaplarına bu paralar hemen gönderilmiş olacak. Yıkım için söylüyorum. Diğerlerinin ise müracaatları üzerine gerçekleştirilecek. Eşyasını alamayanların da yine aynı gün 30 bin liralık eşya yardımı da aynı vesileyle gönderilecek" dedi.

    Elazığ'da 10 bin çadır kurulduğunu söyleyen Soylu, her evin önüne çadır kurulması halinde bunu yönetmekte zorlanacaklarını, barınma alanlarının toplu olacağını kaydetti. 

    "HERŞEYİ KARŞILIYORUZ" İDDİASI

    Depremden zarar gören bazı köylere hala yardımların yapılmadığı belirtilirken, Soylu’nun, "Isıtıcı, battaniye ve koli ile gıda göndermek isteyen varsa başımızın üzerinedir. Onun dışında biz her şeyi karşılıyoruz" şeklinde konuşması dikkat çekti. Soylu "Elazığ'ın içinde şu ana kadar 10 bin çadır kurduk, kurmaya da devam ediyoruz. Yataklarını gönderiyoruz, ısıtıcılarını göndermeye çalışıyoruz. Isıtıcıda şöyle bir problemimiz var; çadır alanlarına elektrik çekip çekmeme konusunda, pilot olarak yapıyoruz ama elektriğin getireceği yangın ve riskler de var. Arkadaşlarımızla elektriği çekmeme hususunu değerlendirdik" diye devam etti.

    BAKAN KOCA: HASTANELERDE 70 YARALI KALDI

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da depremde 41 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1607 kişinin de yaralandığını söyledi. Hastanelere toplam başvuran yaralı sayısının bin 607 kişi olduğu, yaralıların çoğunun taburcu edildiğini ifade eden Koca, “Şu an hastanelerde 70 yaralımız söz konusu. 9’u yoğun bakım şartlarında takip ediliyor. Durumu kritik ya da ciddi olan bir hastamız olmadığını özellikle söylemek istiyorum” diye konuştu. 

    10 BİN KONUTLUK UYDU KENT VAADİ

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise, Elazığ merkez, Sivrice ve Maden'de 428, Malatya Battalgazi, Doğanyol, Kale, Pötürge ve Yeşilyurt'ta 2 bin 424 ağır hasarlı binanın bulunduğunu dile getirdi. Kurum'un verdiği bilgilere göre, Elazığ merkez, Maden ve Sivrice'de 58 yıkık, 428 ağır hasarlı, 296 orta hasarlı; Malatya'da Battalgazi, Doğanyol, Kale, Pütürge ve Yeşilyurt'ta 315 yıkık, 2 bin 424 ağır hasarlı, 20 tane de acil yıkılacak bina söz konusu.

    Dün itibarıyla yıkım çalışmalarına başladıklarını belirterek, Elazığ'da 3 bin 850 konutun yapım sürecini de başlattıklarını kaydeden Bakan Kurum, Elazığ Yemişlik'te toplam 10 bin konutluk yeni bir uydu kent inşasını gerçekleştireceklerini söyledi.

    Kurum "Sürsürü Mahallemizde olan enkaz civarında 10 binada inceleme yaptık. Dilek ve Petek sitelerinde 205 daire mevcut. Hem yıkılan binamız hem de etrafındaki binaların ağır hasarlı olduğu görüldü. Orta hasarlı binaları da riskli alan kapsamına alıyoruz. Riskli alanda yeni yapacağımız çalışmaların projelerini arkadaşlarımız hazırlıyoruz. 10 bin 242 metrekarelik alanda 10 blokta toplam 200 daire yapacağız. Mustafa Paşa alanında ise irtibat ofisimiz var. Vatandaşımız bu irtibat ofisine gelip, her türlü bilgiyi alabilirler. Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki alanda çalışmalarımızı başlattık. Bu alanda 86 binamız var. Binaların risk durumu 2 gün içinde tamamlanacak. 19 bin metrekarelik alanda 300 proje yapıyoruz. Projelerimiz 5 katı geçmeyecek şekilde olacak. Yemişkent'te toplamda 10 bin konutluk yeni uydu kent inşasını gerçekleştireceğiz. Burada yapacağımız konutlar zemin artı 3'ü geçmeyecek. Sivrice ilçesinde kurulacak konteyner kent için yer çalışması yaptık. Burada 60 bin metrekarelik alanda zemin artı 2 olacak şekliyle Hazar Gölü'ne nazır 350 konutumuzu yapacağız. Çevrimtaş köyündeki enkazda 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ahırlarda telef olan hayvanlarımız mevcut. Elazığ'daki köylerde toplamda 1000 'tarımköy' uygulamasını yapacağız. Toplamda 3 bin 850 konutun yapım sürecini başlattık" diye belirtti.

    Kurum, Elazığ'da depremin ardından yapılacak konutların yıl sonuna kadar vatandaşlara teslim edileceğini söyledi. (HABER MERKEZİ)

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