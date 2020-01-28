28 Ocak 2020 14:43

Türk-İş: Açlık sınırı 2 bin 219, yoksulluk sınırı 7 bin 229 TL

Türk-İş'in verilerine göre ocak ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 219 TL, yoksulluk sınırı 7 bin 229 TL oldu.

Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki halk pazarı

Fotoğraf: Evrensel

  • ANASAYFA
  • EKONOMİ
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    Türk-İş'in çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı “Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması”nın Ocak ayı sonuçlarını paylaştı. Yapılan araştırmaya göre, Ocak ayında 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden 'açlık sınırı' 2 bin 219 lira olarak belirlendi.

    GIDA ENFLASYONUNDA ARTIŞ 10.49 OLDU

    Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı önceki aya göre 2.62 oranında arttı. Araştırmaya göre, süt, yoğurt, peynir grubunda, yıl sonu fiyat ayarlamaları sonrası yılın ilk ayında önemli bir fiyat değişikliği görülmedi. Dana kıyma ve kuşbaşı etin fiyatı arttı, tavuğun fiyatı değişmedi. Balık fiyatındaki artış bu ay da devam etti. En fazla tüketilen hamsi ve istavritin kilogram fiyatı 30 liraya kadar yükseldi. Yine yumurtanın fiyatı geçen ay geriledikten sonra bu ay yükseldi. Bakliyat ürünlerinin, nohut hariç, tümünün fiyatı arttı. Sadece bu gruptaki ürünlerdeki fiyat artışlarının aylık mutfak masrafına getirdiği ek yük yaklaşık 45 lira oldu.

    MEYVE SEBZE FİYATLARINDA BÜYÜK ARTIŞ

    Araştırmaya göre yine meyve-sebze ortalama fiyatı bu ay yüzde 7.51 oranında arttı. Ailenin gıda harcaması içinde ağırlıklı yeri olan yaş sebze-meyvenin geçen ay 5.46 lira olan ortalama kilogram fiyatı bu ay 5.87 lira olarak hesaplandı. Sebzenin ortalama kilogram fiyatı geçen ay 5.75 lira iken bu ay 6.19 liraya yükseldi. Ekmekte önce yüzde 20 artırılan ve geri alınan artışın geçerli olması halinde, aile bütçesine getireceği yükün aylık 47 lira olacağı hesaplandı. Tereyağı, margarin, zeytinyağı ve ayçiçeği yağının fiyatı bu ay değişmedi. Siyah ve yeşil zeytin fiyatı ortalamada, az da olsa artarken çay ve ıhlamur fiyatı ile baharat fiyatları aynı kaldı. (EKONOMİ SERVİSİ)

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