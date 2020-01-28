İzmir'de Çin seyahatinden 10 gün önce dönen, öksürük ve ateş şikayetiyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen K.Ü. (30), koronavirüs olabileceği şüphesi üzerine özel oda hazırlandı. Yapılan tetkikler sonucu K.Ü.'nün koronavirüs taşımadığı belirlendi. K.Ü.'nün gözlem altında olduğu belirtildi.

İzmir'e 10 gün önce iş seyahati için gittiği Çin'den dönen K.Ü., dün gece, öksürük ve ateş şikayetiyle özel hastaneye başvurdu. K.Ü., koronavirüs olabileceği şüphesi üzerine Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Sağlık ekipleri, özel sedyede taşıdıkları K.Ü.'yü hastaneye getirirken özel kıyafet giydi. Tüm hasta ve hasta yakınlarına maske dağıtılırken K.Ü. tek kişilik odaya alındı. K.Ü.'nün iş için gittiği şehrin, virüsün ortaya çıktığı Wuhan'a 600 kilometre uzaklıkta olduğu ve burada koronavirüs vakası görülmediği belirtildi. Tetkikler sonucunda K.Ü.'de yüksek ateş tespit edilemezken, solunum sıkıntısı bulgusuna da rastlanılmadı.

İzmir Sağlık Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, "27 Ocak 2020 tarihinden önce özel hastaneye, sonra Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine öksürük ve ateş yakınması ile başvuran bir hasta, burada önlem amacıyla tek kişilik odada gözlem ve tedavi altına alınmıştır. Hastanın 10 gün önce Çin'e iş seyahati yaptığı belirlendiğinden n-CoV hastalığı yönünden değerlendirilmesine karar verilmiştir. Hastanın, hastalığın görüldüğü Wuhan kentine 600 kilometre uzaklıktaki bir şehirde bulunduğu, bu şehirde n-CoV hastalığının görülmediği tespit edilmiştir. Hastanın yapılan muayenesinde ateş tespit edilmemiş, solunum sıkıntısı bulgusuna rastlanmamıştır" denildi.

Yapılan açıklamada tanı için gerekli numunelerin alınarak, referans laboratuvarına gönderildiği de belirtildi.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ ÖZTOP'TAN AÇIKLAMA: GENEL DURUMU İYİ

İzmir Sağlık Müdürü Opr. Dr. Mehmet Burak Öztop, gözlem altında tutulan K.Ü. ile ilgili açıklama yaptı. Hastanın saat 02.30 sularında özel hastaneden gribal enfeksiyon bulgusu ile Tepecik'teki hastaneye getirildiğini belirten Öztop, "Aslında genel durumu gayet iyi, hafif ateşli. Fakat hasta 9 Ocak'ta Çin Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret etmiş. 15 Ocak'ta geri döndüğü için biz de tedbirli davrandık. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gözetim altında. Genel durumu iyi. Ateşi yok hastamızın. Gittiği ülkede bildiğimiz kadarıyla herhangi bir virüs şüphesi yok. Ama biz tedbir amacıyla hastamızı aldık. Koronavirüs enfeksiyonu yüksek ateşle pnömoni (zatürre) gibi ağır solunum yetmezliği, kas ağrıları gibi sıkıntılı seyreden bir gribal enfeksiyon. Ama bizim hastamızda bu tarz bulgular yok. Biz genel olarak hastamızda bu tarz enfeksiyonu düşünmüyoruz. Şu anda doktorlarımız da bu enfeksiyonu düşünmüyor. Bununla ilgili tetkiklerini referans laboratuvara gönderdik, çalışılıyor. Ama belli bir sürece ihtiyaç var tam sonucu netleştirmek için. Klinik olarak hastamızın durumu iyi. Hastamız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı" diye konuştu.

EŞİ DE GÖZLEM İÇİN HASTANEDE TUTULUYOR

Hastaneye 2 Çinli hastanın getirildiği yönündeki iddialarla ilgili de Öztop, "Burada 2 hasta bulunmuyor. Bizim hastamız tek ve evli. Biz eşini de gözlem amacıyla hastaneye aldık. 24 saat içerisinde tetkikler netleşir, biz de daha net bilgi veririz. Kimsenin panik yapmasına gerek yok. Hasta zaten izole bir odada. Bulaşma riskinin olduğunu düşünmüyoruz. İlimizde de henüz bu virüse rastlanmadı. Genel olarak enfeksiyonlar mevsim normalleri ile beraber yüksek seyrediyor. Genel olarak toplu yerlerden uzak durulmasını öneriyoruz. Ama hastanelerimizde şuanda bir risk yok. Hastamız özel bir odada gözlem altında. Bir risk taşımıyor şu an. Hastanede karantina uygulaması yok" dedi.

Fotoğraf: DHA

(İzmir/DHA)

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