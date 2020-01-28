28 Ocak 2020 14:07

İzmir'de koronavirüs şüphesi: Çin seyahatinden dönen kişi gözlem altında

İzmir'de Çin seyahatinden 10 gün önce dönen K.Ü. adlı kişi koronavirüs olabileceği şüphesi üzerine gözlem altına alındı.

Koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınan hasta, ambulans ve sağlık personelleri

Fotoğraf: DHA

İzmir'de Çin seyahatinden 10 gün önce dönen, öksürük ve ateş şikayetiyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen K.Ü. (30), koronavirüs olabileceği şüphesi üzerine özel oda hazırlandı. Yapılan tetkikler sonucu K.Ü.'nün koronavirüs taşımadığı belirlendi. K.Ü.'nün gözlem altında olduğu belirtildi.

İzmir'e 10 gün önce iş seyahati için gittiği Çin'den dönen K.Ü., dün gece, öksürük ve ateş şikayetiyle özel hastaneye başvurdu. K.Ü., koronavirüs olabileceği şüphesi üzerine Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Sağlık ekipleri, özel sedyede taşıdıkları K.Ü.'yü hastaneye getirirken özel kıyafet giydi. Tüm hasta ve hasta yakınlarına maske dağıtılırken K.Ü. tek kişilik odaya alındı. K.Ü.'nün iş için gittiği şehrin, virüsün ortaya çıktığı Wuhan'a 600 kilometre uzaklıkta olduğu ve burada koronavirüs vakası görülmediği belirtildi. Tetkikler sonucunda K.Ü.'de yüksek ateş tespit edilemezken, solunum sıkıntısı bulgusuna da rastlanılmadı.

İzmir Sağlık Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, "27 Ocak 2020 tarihinden önce özel hastaneye, sonra Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine öksürük ve ateş yakınması ile başvuran bir hasta, burada önlem amacıyla tek kişilik odada gözlem ve tedavi altına alınmıştır. Hastanın 10 gün önce Çin'e iş seyahati yaptığı belirlendiğinden n-CoV hastalığı yönünden değerlendirilmesine karar verilmiştir. Hastanın, hastalığın görüldüğü Wuhan kentine 600 kilometre uzaklıktaki bir şehirde bulunduğu, bu şehirde n-CoV hastalığının görülmediği tespit edilmiştir. Hastanın yapılan muayenesinde ateş tespit edilmemiş, solunum sıkıntısı bulgusuna rastlanmamıştır" denildi.

Yapılan açıklamada tanı için gerekli numunelerin alınarak, referans laboratuvarına gönderildiği de belirtildi.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ ÖZTOP'TAN AÇIKLAMA: GENEL DURUMU İYİ

İzmir Sağlık Müdürü Opr. Dr. Mehmet Burak Öztop, gözlem altında tutulan K.Ü. ile ilgili açıklama yaptı. Hastanın saat 02.30 sularında özel hastaneden gribal enfeksiyon bulgusu ile Tepecik'teki hastaneye getirildiğini belirten Öztop, "Aslında genel durumu gayet iyi, hafif ateşli. Fakat hasta 9 Ocak'ta Çin Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret etmiş. 15 Ocak'ta geri döndüğü için biz de tedbirli davrandık. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gözetim altında. Genel durumu iyi. Ateşi yok hastamızın. Gittiği ülkede bildiğimiz kadarıyla herhangi bir virüs şüphesi yok. Ama biz tedbir amacıyla hastamızı aldık. Koronavirüs enfeksiyonu yüksek ateşle pnömoni (zatürre) gibi ağır solunum yetmezliği, kas ağrıları gibi sıkıntılı seyreden bir gribal enfeksiyon. Ama bizim hastamızda bu tarz bulgular yok. Biz genel olarak hastamızda bu tarz enfeksiyonu düşünmüyoruz. Şu anda doktorlarımız da bu enfeksiyonu düşünmüyor. Bununla ilgili tetkiklerini referans laboratuvara gönderdik, çalışılıyor. Ama belli bir sürece ihtiyaç var tam sonucu netleştirmek için. Klinik olarak hastamızın durumu iyi. Hastamız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı" diye konuştu.

EŞİ DE GÖZLEM İÇİN HASTANEDE TUTULUYOR

Hastaneye 2 Çinli hastanın getirildiği yönündeki iddialarla ilgili de Öztop, "Burada 2 hasta bulunmuyor. Bizim hastamız tek ve evli. Biz eşini de gözlem amacıyla hastaneye aldık. 24 saat içerisinde tetkikler netleşir, biz de daha net bilgi veririz. Kimsenin panik yapmasına gerek yok. Hasta zaten izole bir odada. Bulaşma riskinin olduğunu düşünmüyoruz. İlimizde de henüz bu virüse rastlanmadı. Genel olarak enfeksiyonlar mevsim normalleri ile beraber yüksek seyrediyor. Genel olarak toplu yerlerden uzak durulmasını öneriyoruz. Ama hastanelerimizde şuanda bir risk yok. Hastamız özel bir odada gözlem altında. Bir risk taşımıyor şu an. Hastanede karantina uygulaması yok" dedi.

Tepecik Hastanesinin bahçesi

Fotoğraf: DHA

(İzmir/DHA)

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi, Almanya'da ilk vaka tespit edildi

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi, Almanya'da ilk vaka tespit edildi

Koronavirüs nedir? Nasıl önlem alınır?

Koronavirüs nedir? Nasıl önlem alınır?

Reklam
EGE HABERLERİ
İzmir'de koronavirüs şüphesi: Çin seyahatinden dönen kişi gözlem altında

İzmir'de koronavirüs şüphesi: Çin seyahatinden dönen kişi gözlem altında

İzmir'de Çin seyahatinden 10 gün önce dönen K.Ü. adlı kişi koronavirüs olabileceği şüphesi üzerine gözlem altına alındı.

HDP'den İzmir'deki gözaltılara tepki

HDP'den İzmir'deki gözaltılara tepki

HDP İzmir İl Örgütü, geçtiğimiz hafta içinde yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 24 kişinin gözaltına alınmasını protesto etti.

Karabağlar'a yeni imar planı: Vatandaş planlara itirazını sürdürüyor

Karabağlar'a yeni imar planı: Vatandaş planlara itirazını sürdürüyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karabağlar ilçesi için yedinci imar planını yayınladı. Planlama yapılırken kendilerine danışılmayan Karabağlılar, yeni plana da itiraz ediyor.

Denizli’de karayolları işçileri 3 aydır ödenmeyen ücretleri için iş bıraktı

Denizli’de karayolları işçileri 3 aydır ödenmeyen ücretleri için iş bıraktı

Denizli’de Karayolları 27. Şube Şefliğinde çalışan yaklaşık 50 işçi, 3 aydır ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi yaptı.

Çeşme ve Urla'da 511 adet parsel için acele kamulaştırma kararı verildi

Çeşme ve Urla'da 511 adet parsel için acele kamulaştırma kararı verildi

İzmir Çeşme ve Urla'da 511 parsel arazi için acele kamulaştırma kararı verildi. Genel-İş, kamulaştırılan alanların özel şirketlere uzun süreli kiraya verileceğini söyledi.

Germencik JES tehdidi altında: Tarım arazilerine kurulan santraller ölüm saçıyor

Germencik JES tehdidi altında: Tarım arazilerine kurulan santraller ölüm saçıyor

Germencik Çevre ve Doğa Derneği Sözcüsü Metin Aydın tarım arazilerine kurulu jeotermal enerji santrallerinin yarattığı sorunlara dikkat çekti.

Gençler için Kemeraltı’nda sokak partisi

Gençler için Kemeraltı’nda sokak partisi

Gençlerin Kemeraltı’na ilgisini artırmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi 31 Ocak’ta bir grafiti etkinliği ve sokak partisi düzenliyor.

TÜSTAV İzmir’de 100. yılında Mustafa Suphi ve TKP paneli düzenledi

TÜSTAV İzmir’de 100. yılında Mustafa Suphi ve TKP paneli düzenledi

TÜSTAV “100.yılında Mustafa Suphi ve TKP'nin kuruluşu” başlıklı etkinlik dizisinin ilkini dün İzmir'de gerçekleştirdi.

İGC ve EGEÇEP'ten basın kartları iptal edilen gazetecilere destek

İGC ve EGEÇEP'ten basın kartları iptal edilen gazetecilere destek

İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve EGEÇEP, basın kartlarının iptal edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yeni köşe yazarlarımız yarından itibaren Evrensel Ege'de

Yeni köşe yazarlarımız yarından itibaren Evrensel Ege'de

Evrensel Ege Sayfaları, kadrosuna kattığı önemli köşe yazarlarıyla yoluna güçlenerek devam ediyor. İlk köşe yazısı yarın yayınlanacak.

İzmir’de Evrensel’le dayanışma etkinliğinde ortak mücadele vurgusu

İzmir’de Evrensel’le dayanışma etkinliğinde ortak mücadele vurgusu

İzmir'de Ocak ayında katledilen gazetecileri anmak üzere "Türkiye'de basın ve gazetecilik" başlıklı panel ve ardından Evrensel gazetesi dağıtımı gerçekleştirildi.

CHP’li Mahir Polat’tan Evrensel’e destek: Demokrasi mücadelesinde birleşmeliyiz

CHP’li Mahir Polat’tan Evrensel’e destek: Demokrasi mücadelesinde birleşmeliyiz

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat Evrensel’in İzmir bürosuna destek ziyaretinde bulundu. Ziyarette Basın İlan Kurumunun Evrensel’e baskılarına karşı mücadele gündeme geldi.