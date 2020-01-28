28 Ocak 2020 13:51

HDP'den İzmir'deki gözaltılara tepki

HDP İzmir İl Örgütü, geçtiğimiz hafta içinde yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 24 kişinin gözaltına alınmasını protesto etti.

HDP İzmir İl Örgütü üyeleri

Fotoğraf: Evrensel

İzmir'de 21 Ocak'ta aralarında il yöneticilerinin de olduğu HDP üyelerinin gözaltına alınmasına ilişkin HDP İzmir İl Örgütü basın toplantısı düzenledi.

HDP İzmir İl binasında yapılan basın toplantısını okuyan HDP İzmir İl Eş Başkanı Kadir Baydur, "AKP-MHP iktidarı başta HDP olmak üzere demokratik ve toplumsal muhalefeti sindirmek için her türlü hukuksuzluğa başvurmaktadır" diyerek tepki gösterdi. Partilerine yönelik gözaltı ve baskıların artarak devam ettiğini ifade eden Baydur, "İktidarın başta HDP olmak üzere demokratik ve toplumsal muhalefeti sindirmek için her türlü hukuksuzluğa başvuruyor. Ekonomik ve toplumsal kriz nedeniyle koltuğu sallanan iktidar 2020 yılında da baskı, şiddet, gözaltı ve tutuklamalarla muhalefeti sindirme politikasını devam ettireceği görülmektedir" dedi.

GÖZALTINA ALINANLAR SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan HDP yöneticilerinin dört günün ardından serbest bırakıldıklarını ifade eden Baydur, "Gözaltına alınan yönetici ve üyelerimize ilişkin havuz medyasının iftira ve karalama kampanyası devreye girmiştir. Kimi arkadaşlarımız FETÖ örgütüyle ilişkilendirilmek istenmiş ve manşette fotoğrafları yayınlanarak hedef haline getirilmişlerdir. Yöneticilerimizi ve üyelerimizi bu şekilde hedef gösteren havuz medyası bilmelidir ki tüm üye ve yöneticilerimiz sadece siyaset yaptıkları için gözaltına alındılar ve itibarsızlaştırma çabalarınız asla sonuç vermeyecektir" diyerek, tüm demokrasi güçlerini HDP ile dayanışmaya davet etti. (İzmir/EVRENSEL)

İzmir merkezli 4 ilde HDP operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltında

İzmir merkezli 4 ilde HDP operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltında

Reklam
EGE HABERLERİ
HDP'den İzmir'deki gözaltılara tepki

HDP'den İzmir'deki gözaltılara tepki

HDP İzmir İl Örgütü, geçtiğimiz hafta içinde yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 24 kişinin gözaltına alınmasını protesto etti.

Karabağlar'a yeni imar planı: Vatandaş planlara itirazını sürdürüyor

Karabağlar'a yeni imar planı: Vatandaş planlara itirazını sürdürüyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karabağlar ilçesi için yedinci imar planını yayınladı. Planlama yapılırken kendilerine danışılmayan Karabağlılar, yeni plana da itiraz ediyor.

Denizli’de karayolları işçileri 3 aydır ödenmeyen ücretleri için iş bıraktı

Denizli’de karayolları işçileri 3 aydır ödenmeyen ücretleri için iş bıraktı

Denizli’de Karayolları 27. Şube Şefliğinde çalışan yaklaşık 50 işçi, 3 aydır ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi yaptı.

Çeşme ve Urla'da 511 adet parsel için acele kamulaştırma kararı verildi

Çeşme ve Urla'da 511 adet parsel için acele kamulaştırma kararı verildi

İzmir Çeşme ve Urla'da 511 parsel arazi için acele kamulaştırma kararı verildi. Genel-İş, kamulaştırılan alanların özel şirketlere uzun süreli kiraya verileceğini söyledi.

Germencik JES tehdidi altında: Tarım arazilerine kurulan santraller ölüm saçıyor

Germencik JES tehdidi altında: Tarım arazilerine kurulan santraller ölüm saçıyor

Germencik Çevre ve Doğa Derneği Sözcüsü Metin Aydın tarım arazilerine kurulu jeotermal enerji santrallerinin yarattığı sorunlara dikkat çekti.

Gençler için Kemeraltı’nda sokak partisi

Gençler için Kemeraltı’nda sokak partisi

Gençlerin Kemeraltı’na ilgisini artırmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi 31 Ocak’ta bir grafiti etkinliği ve sokak partisi düzenliyor.

TÜSTAV İzmir’de 100. yılında Mustafa Suphi ve TKP paneli düzenledi

TÜSTAV İzmir’de 100. yılında Mustafa Suphi ve TKP paneli düzenledi

TÜSTAV “100.yılında Mustafa Suphi ve TKP'nin kuruluşu” başlıklı etkinlik dizisinin ilkini dün İzmir'de gerçekleştirdi.

İGC ve EGEÇEP'ten basın kartları iptal edilen gazetecilere destek

İGC ve EGEÇEP'ten basın kartları iptal edilen gazetecilere destek

İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve EGEÇEP, basın kartlarının iptal edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yeni köşe yazarlarımız yarından itibaren Evrensel Ege'de

Yeni köşe yazarlarımız yarından itibaren Evrensel Ege'de

Evrensel Ege Sayfaları, kadrosuna kattığı önemli köşe yazarlarıyla yoluna güçlenerek devam ediyor. İlk köşe yazısı yarın yayınlanacak.

İzmir’de Evrensel’le dayanışma etkinliğinde ortak mücadele vurgusu

İzmir’de Evrensel’le dayanışma etkinliğinde ortak mücadele vurgusu

İzmir'de Ocak ayında katledilen gazetecileri anmak üzere "Türkiye'de basın ve gazetecilik" başlıklı panel ve ardından Evrensel gazetesi dağıtımı gerçekleştirildi.

CHP’li Mahir Polat’tan Evrensel’e destek: Demokrasi mücadelesinde birleşmeliyiz

CHP’li Mahir Polat’tan Evrensel’e destek: Demokrasi mücadelesinde birleşmeliyiz

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat Evrensel’in İzmir bürosuna destek ziyaretinde bulundu. Ziyarette Basın İlan Kurumunun Evrensel’e baskılarına karşı mücadele gündeme geldi.

Manisa'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Manisa'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Manisa Akhisar'da saat 00:16 sularında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.