İzmir'de 21 Ocak'ta aralarında il yöneticilerinin de olduğu HDP üyelerinin gözaltına alınmasına ilişkin HDP İzmir İl Örgütü basın toplantısı düzenledi.

HDP İzmir İl binasında yapılan basın toplantısını okuyan HDP İzmir İl Eş Başkanı Kadir Baydur, "AKP-MHP iktidarı başta HDP olmak üzere demokratik ve toplumsal muhalefeti sindirmek için her türlü hukuksuzluğa başvurmaktadır" diyerek tepki gösterdi. Partilerine yönelik gözaltı ve baskıların artarak devam ettiğini ifade eden Baydur, "İktidarın başta HDP olmak üzere demokratik ve toplumsal muhalefeti sindirmek için her türlü hukuksuzluğa başvuruyor. Ekonomik ve toplumsal kriz nedeniyle koltuğu sallanan iktidar 2020 yılında da baskı, şiddet, gözaltı ve tutuklamalarla muhalefeti sindirme politikasını devam ettireceği görülmektedir" dedi.

GÖZALTINA ALINANLAR SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan HDP yöneticilerinin dört günün ardından serbest bırakıldıklarını ifade eden Baydur, "Gözaltına alınan yönetici ve üyelerimize ilişkin havuz medyasının iftira ve karalama kampanyası devreye girmiştir. Kimi arkadaşlarımız FETÖ örgütüyle ilişkilendirilmek istenmiş ve manşette fotoğrafları yayınlanarak hedef haline getirilmişlerdir. Yöneticilerimizi ve üyelerimizi bu şekilde hedef gösteren havuz medyası bilmelidir ki tüm üye ve yöneticilerimiz sadece siyaset yaptıkları için gözaltına alındılar ve itibarsızlaştırma çabalarınız asla sonuç vermeyecektir" diyerek, tüm demokrasi güçlerini HDP ile dayanışmaya davet etti. (İzmir/EVRENSEL)

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